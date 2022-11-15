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Дріжджі не знадобляться: як приготувати неймовірно смачні та повітряні пиріжки-"хвилинка"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
Рецепт смачних домашніх пиріжків
Рецепт смачних домашніх пиріжків. Фото vsevkulinary.ru

Страва виходить дуже ситною

Що може бути смачніше за свіжі та ароматні домашні пиріжки? Їх можна робити з апетитною картопляною начинкою або солодкими. Варіантів безліч. На цей раз ми поділимося з вами рецептом швидких пиріжків на тесті без дріжджів.

Як приготувати пиріжки без дріжджів.

Складові:

  • 1 яйце
  • 1 ч. л. солі
  • 1 ч. л. цукру
  • 300 мл теплого кефіру
  • 50 г вершкового масла
  • ~500 г борошна
  • 10 г розпушувача

Начинка:

  • 400 г фаршу
  • 1 цибулина
  • Зелень
  • Спеції на ваш смак

Спосіб приготування:

Поєднати всі інгредієнти, замісити тісто, накрити рушником, поки починаємо готувати начинку. Розділити тісто на 10 рівних частин, розкотити і викласти начинку, сформувати пиріжки як показано на відео, смажити на розігрітій олії з двох сторін до рум’яності. Викласти попередньо на паперові серветки, щоб з пиріжків пішло зайве масло. Ну, а тепер можна кликати всіх до столу.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт святкового єврейського хліба. Випічка розкішна та неймовірно смачна, а зовнішній вигляд її ще більш захоплюючий, ніж сам смак.

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