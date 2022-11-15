Дріжджі не знадобляться: як приготувати неймовірно смачні та повітряні пиріжки-"хвилинка"

Страва виходить дуже ситною

Що може бути смачніше за свіжі та ароматні домашні пиріжки? Їх можна робити з апетитною картопляною начинкою або солодкими. Варіантів безліч. На цей раз ми поділимося з вами рецептом швидких пиріжків на тесті без дріжджів.

Як приготувати пиріжки без дріжджів.

Складові:

1 яйце

1 ч. л. солі

1 ч. л. цукру

300 мл теплого кефіру

50 г вершкового масла

~500 г борошна

10 г розпушувача

Начинка:

400 г фаршу

1 цибулина

Зелень

Спеції на ваш смак

Спосіб приготування:

Поєднати всі інгредієнти, замісити тісто, накрити рушником, поки починаємо готувати начинку. Розділити тісто на 10 рівних частин, розкотити і викласти начинку, сформувати пиріжки як показано на відео, смажити на розігрітій олії з двох сторін до рум’яності. Викласти попередньо на паперові серветки, щоб з пиріжків пішло зайве масло. Ну, а тепер можна кликати всіх до столу.

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