Дріжджі не знадобляться: як приготувати неймовірно смачні та повітряні пиріжки-"хвилинка"
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Страва виходить дуже ситною
Що може бути смачніше за свіжі та ароматні домашні пиріжки? Їх можна робити з апетитною картопляною начинкою або солодкими. Варіантів безліч. На цей раз ми поділимося з вами рецептом швидких пиріжків на тесті без дріжджів.
Як приготувати пиріжки без дріжджів.
Складові:
- 1 яйце
- 1 ч. л. солі
- 1 ч. л. цукру
- 300 мл теплого кефіру
- 50 г вершкового масла
- ~500 г борошна
- 10 г розпушувача
Начинка:
- 400 г фаршу
- 1 цибулина
- Зелень
- Спеції на ваш смак
Спосіб приготування:
Поєднати всі інгредієнти, замісити тісто, накрити рушником, поки починаємо готувати начинку. Розділити тісто на 10 рівних частин, розкотити і викласти начинку, сформувати пиріжки як показано на відео, смажити на розігрітій олії з двох сторін до рум’яності. Викласти попередньо на паперові серветки, щоб з пиріжків пішло зайве масло. Ну, а тепер можна кликати всіх до столу.
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