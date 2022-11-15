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Дрожжи не понадобятся: как приготовить невероятно вкусные и воздушные пирожки-"минутка"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
Рецепт вкусных домашних пирожков
Рецепт вкусных домашних пирожков. Фото vsevkulinary.ru

Блюдо получается очень сытным

Что может быть вкуснее свежих и ароматных домашних пирожков? Их можно делать с аппетитной картофельной начинкой или сладкими. Вариантов великое множество. На этот раз мы поделимся с вами рецептом быстрых пирожков на бездрожжевом тесте.

Как приготовить пирожки без дрожжей

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 300 мл тёплого кефира
  • 50 г сливочного масла
  • ~500 г муки
  • 10 г разрыхлителя

Начинка:

  • 400 г фарша
  • 1 луковица
  • Зелень
  • Специи по вашему вкусу

Способ приготовления:

Соединить все ингредиенты, замесить тесто, накрыть полотенцем, пока начинаем подготавливать начинку. Разделить тесто на 10 равных частей, раскатать и выложить начинку, сформировать пирожки как показано на видео, жарить на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности. Выложите предварительно на бумажные салфетки, чтобы с пирожков ушло лишнее масло. Ну а теперь можно звать всех к столу.

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