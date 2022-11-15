Дрожжи не понадобятся: как приготовить невероятно вкусные и воздушные пирожки-"минутка"

Блюдо получается очень сытным

Что может быть вкуснее свежих и ароматных домашних пирожков? Их можно делать с аппетитной картофельной начинкой или сладкими. Вариантов великое множество. На этот раз мы поделимся с вами рецептом быстрых пирожков на бездрожжевом тесте.

Как приготовить пирожки без дрожжей

Ингредиенты:

1 яйцо

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

300 мл тёплого кефира

50 г сливочного масла

~500 г муки

10 г разрыхлителя

Начинка:

400 г фарша

1 луковица

Зелень

Специи по вашему вкусу

Способ приготовления:

Соединить все ингредиенты, замесить тесто, накрыть полотенцем, пока начинаем подготавливать начинку. Разделить тесто на 10 равных частей, раскатать и выложить начинку, сформировать пирожки как показано на видео, жарить на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности. Выложите предварительно на бумажные салфетки, чтобы с пирожков ушло лишнее масло. Ну а теперь можно звать всех к столу.

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