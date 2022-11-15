Дрожжи не понадобятся: как приготовить невероятно вкусные и воздушные пирожки-"минутка"
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Блюдо получается очень сытным
Что может быть вкуснее свежих и ароматных домашних пирожков? Их можно делать с аппетитной картофельной начинкой или сладкими. Вариантов великое множество. На этот раз мы поделимся с вами рецептом быстрых пирожков на бездрожжевом тесте.
Как приготовить пирожки без дрожжей
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 300 мл тёплого кефира
- 50 г сливочного масла
- ~500 г муки
- 10 г разрыхлителя
Начинка:
- 400 г фарша
- 1 луковица
- Зелень
- Специи по вашему вкусу
Способ приготовления:
Соединить все ингредиенты, замесить тесто, накрыть полотенцем, пока начинаем подготавливать начинку. Разделить тесто на 10 равных частей, раскатать и выложить начинку, сформировать пирожки как показано на видео, жарить на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности. Выложите предварительно на бумажные салфетки, чтобы с пирожков ушло лишнее масло. Ну а теперь можно звать всех к столу.
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