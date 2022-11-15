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Корисно та смачно: рецепт кубиків для бульйону, які легко приготувати самостійно

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як приготувати бульйонні кубики в домашніх умовах
Як приготувати бульйонні кубики в домашніх умовах. Фото Скріншот відео

Готується все швидко, просто і з доступних та недорогих продуктів

Виділіть один вечір, проведений на кухні, щоб після взимку менше морочитися з приготуванням. Наприклад, можна приготувати супові заготівлі або зробити домашні бульйонні кубики, які потім можна використовувати в приготуванні страв. З плюсів такої заготівлі вони можуть зберігатися місяцями в морозилці, а коли потрібно буде приготувати швидко суп, кубик потрібно буде просто залити окропом.

Як повідомляє кулінарний канал "Смачно та корисно", один такий кубик – це два літри смачного та корисного супу. Зазначимо, що у рецепті використовується корінь селери, проте його можна замінити коренем петрушки.

Бульйонний кубик: рецепт

Інгредієнти:

  • куряче філе — 1 шт.;
  • цибуля – 2 шт.;
  • корінь селери – 200 г;
  • морква – 3-4 шт.;
  • часник — 3-4 зуб.;
  • петрушка – 50 г;
  • олія – 1 ст. л.;
  • вода – 100 мл;
  • сіль – 2,5 ст. л.;
  • куркума – 1 год.

Спосіб приготування:

  1. Курячі грудки, цибуля, морква і селера наріжте кубиками. Часник та петрушку злегка подрібніть.
  2. На добре розігрітій сковороді обсмажте цибулю до напівпрозорості, додайте філе та обсмажуйте до напівготовності курки 5-7 хвилин. Додайте моркву та корінь селери, і обсмажуйте ще 2-3 хвилини.
  3. Залийте все водою та тушкуйте під кришкою 15-20 хвилин. Після додайте часник, накрийте все та залиште на пів хвилини.
  4. Додайте до маси всі спеції, петрушку та подрібніть масу блендером.
  5. Розкладіть масу по формах або контейнер, і накрийте харчовою плівкою впритул. Відправте заготівлі в морозилку на 2 години.
  6. Через цей час дістаньте суміш із форми, і кожен кубик загорніть у фольгу або харчову плівку. Зберігайте все у морозилці.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом овочевого плову на зиму — це такий собі готовий обід або вечерю з банки. Робиться досить просто.

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#Рецепт #бульйон #Заготовки на зиму