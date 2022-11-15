Корисно та смачно: рецепт кубиків для бульйону, які легко приготувати самостійно

Готується все швидко, просто і з доступних та недорогих продуктів

Виділіть один вечір, проведений на кухні, щоб після взимку менше морочитися з приготуванням. Наприклад, можна приготувати супові заготівлі або зробити домашні бульйонні кубики, які потім можна використовувати в приготуванні страв. З плюсів такої заготівлі вони можуть зберігатися місяцями в морозилці, а коли потрібно буде приготувати швидко суп, кубик потрібно буде просто залити окропом.

Як повідомляє кулінарний канал "Смачно та корисно", один такий кубик – це два літри смачного та корисного супу. Зазначимо, що у рецепті використовується корінь селери, проте його можна замінити коренем петрушки.

Бульйонний кубик: рецепт

Інгредієнти:

куряче філе — 1 шт.;

цибуля – 2 шт.;

корінь селери – 200 г;

морква – 3-4 шт.;

часник — 3-4 зуб.;

петрушка – 50 г;

олія – 1 ст. л.;

вода – 100 мл;

сіль – 2,5 ст. л.;

куркума – 1 год.

Спосіб приготування:

Курячі грудки, цибуля, морква і селера наріжте кубиками. Часник та петрушку злегка подрібніть. На добре розігрітій сковороді обсмажте цибулю до напівпрозорості, додайте філе та обсмажуйте до напівготовності курки 5-7 хвилин. Додайте моркву та корінь селери, і обсмажуйте ще 2-3 хвилини. Залийте все водою та тушкуйте під кришкою 15-20 хвилин. Після додайте часник, накрийте все та залиште на пів хвилини. Додайте до маси всі спеції, петрушку та подрібніть масу блендером. Розкладіть масу по формах або контейнер, і накрийте харчовою плівкою впритул. Відправте заготівлі в морозилку на 2 години. Через цей час дістаньте суміш із форми, і кожен кубик загорніть у фольгу або харчову плівку. Зберігайте все у морозилці.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом овочевого плову на зиму — це такий собі готовий обід або вечерю з банки. Робиться досить просто.