Корисно та смачно: рецепт кубиків для бульйону, які легко приготувати самостійно
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Готується все швидко, просто і з доступних та недорогих продуктів
Виділіть один вечір, проведений на кухні, щоб після взимку менше морочитися з приготуванням. Наприклад, можна приготувати супові заготівлі або зробити домашні бульйонні кубики, які потім можна використовувати в приготуванні страв. З плюсів такої заготівлі вони можуть зберігатися місяцями в морозилці, а коли потрібно буде приготувати швидко суп, кубик потрібно буде просто залити окропом.
Як повідомляє кулінарний канал "Смачно та корисно", один такий кубик – це два літри смачного та корисного супу. Зазначимо, що у рецепті використовується корінь селери, проте його можна замінити коренем петрушки.
Бульйонний кубик: рецепт
Інгредієнти:
- куряче філе — 1 шт.;
- цибуля – 2 шт.;
- корінь селери – 200 г;
- морква – 3-4 шт.;
- часник — 3-4 зуб.;
- петрушка – 50 г;
- олія – 1 ст. л.;
- вода – 100 мл;
- сіль – 2,5 ст. л.;
- куркума – 1 год.
Спосіб приготування:
- Курячі грудки, цибуля, морква і селера наріжте кубиками. Часник та петрушку злегка подрібніть.
- На добре розігрітій сковороді обсмажте цибулю до напівпрозорості, додайте філе та обсмажуйте до напівготовності курки 5-7 хвилин. Додайте моркву та корінь селери, і обсмажуйте ще 2-3 хвилини.
- Залийте все водою та тушкуйте під кришкою 15-20 хвилин. Після додайте часник, накрийте все та залиште на пів хвилини.
- Додайте до маси всі спеції, петрушку та подрібніть масу блендером.
- Розкладіть масу по формах або контейнер, і накрийте харчовою плівкою впритул. Відправте заготівлі в морозилку на 2 години.
- Через цей час дістаньте суміш із форми, і кожен кубик загорніть у фольгу або харчову плівку. Зберігайте все у морозилці.
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