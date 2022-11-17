Рецепт м’якого, як пух, тіста: лише один інгредієнт і булочки будуть завжди пишними

Тісто швидко збільшиться в об’ємі втричі

Працювати з дріжджовим тістом для булочок – одне задоволення. Воно швидко збільшується в об'ємі і дуже еластичне. Однак спробуйте додати до інгредієнтів звичайний оцет. У цьому способі приготування булочок він є обов’язковим. Читайте також рецепт пельменів з оцтом.

Тісто з оцтом завжди виходить м’яке, пишне, повітряне. Рецептом пишних булочок поділилися на сайті vazhnoznat.

Як приготувати пишні булочки

Інгредієнти:

2 склянки молока (1 склянка — 250 мл)

4 ст. л. цукру

1 ч. л. солі

2 яйця

10 г дріжджів

1 ч. л. розпушувача

0,25 склянки олії

50 г вершкового масла

1 ст. л. 9% оцту

5 склянок борошна

жовток та молоко для змащення

кунжут для посипки

Приготування:

У глибоку миску наливаємо 2 склянки теплого молока. Додаємо сухі дріжджі та перемішуємо вінчиком. Солимо суміш і всипаємо цукор. Вливаємо олію, додаємо 2 яйця, розпушувач і перемішуємо. У тісто всипаємо просіяне борошно, приблизно 5 склянок. Замішуємо тісто. Коли маса стане однорідною, додаємо м’яке вершкове масло та оцет. Продовжуємо замішувати тісто. Накриваємо миску з ним харчовою плівкою і кухонним рушником на 40 хвилин. За цей час тісто має значно збільшитись в об'ємі. Потім обомніть його і перекладіть на робочу поверхню. Відщипніть від тіста шматочки і округліть їх. Це заготівлі для майбутніх булочок. Деко змастіть олією. Викладіть на нього шматочки тіста. Накрийте плівкою і рушником на пів години. Булочки змастіть сумішшю жовтка та молока. Посипте кунжутом. Випікайте за температури 180 градусів 25–30 хвилин.

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