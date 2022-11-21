Дуже смачні ліниві роли за 5 хвилин: така страва підійде і на новорічний стіл (відео)

Страва за смаком така сама, як роли з вашого улюбленого ресторану, але готується в рази простіше

Якщо ви любите суші та роли, то можете зробити їх своїми руками в домашніх умовах. При цьому вчитися складностям японської кухні не потрібно, так як приготування значно спростить один прийом — формочка для льоду. Дуже смачні ліниві роли підкорять ваших гостей і можуть чудово доповнити новорічний стіл.

Рецептом ролів, які готуються лише за 5 хвилин, поділилася фудблогерка yummy.lera у Instagram. Якщо немає бажання або часу крутити роли, то ця ідея неймовірно виручить вас. Хоча за смаком страва нічим не відрізняється від тієї, що ви замовляєте у ресторані.

Як швидко приготувати роли

Складові:

100 г рису для суші

110 мл води

Для заправки – 15 мл яблучного оцту, 1 ч. л. цукру, 1/2 ч. л. солі

100 г слабосоленого лосося

100 г вершкового сиру

1 лист норі

100 г огірка

кунжут – для подачі⠀

Спосіб приготування:

Рис ретельно промити водою кілька разів до прозорої води. Залити чистою водою та довести до кипіння. Поставити вогонь на мінімум і варити 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимкнути вогонь та дати рису постояти ще 15 хвилин під кришкою. Додати заправку та перемішати. Нарізати в рис норі і перемішати. Лосось, огірок та авокадо нарізати кубиками. Форму для льоду застелити харчовою плівкою або пакетом і викласти шарами: лосось, сир, огірок, рис з норі. Дуже важливо добре утрамбувати кожен шар. Подавати можна відразу або зберігати кілька діб у холодильнику.

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