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Дуже смачні ліниві роли за 5 хвилин: така страва підійде і на новорічний стіл (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Такі роли під силу зробити кожному Новина оновлена 21 листопада 2022, 12:29
Такі роли під силу зробити кожному. Фото ctc.ru

Страва за смаком така сама, як роли з вашого улюбленого ресторану, але готується в рази простіше

Якщо ви любите суші та роли, то можете зробити їх своїми руками в домашніх умовах. При цьому вчитися складностям японської кухні не потрібно, так як приготування значно спростить один прийом — формочка для льоду. Дуже смачні ліниві роли підкорять ваших гостей і можуть чудово доповнити новорічний стіл.

Рецептом ролів, які готуються лише за 5 хвилин, поділилася фудблогерка yummy.lera у Instagram. Якщо немає бажання або часу крутити роли, то ця ідея неймовірно виручить вас. Хоча за смаком страва нічим не відрізняється від тієї, що ви замовляєте у ресторані.

Як швидко приготувати роли

Складові:

  • 100 г рису для суші
  • 110 мл води
  • Для заправки – 15 мл яблучного оцту, 1 ч. л. цукру, 1/2 ч. л. солі
  • 100 г слабосоленого лосося
  • 100 г вершкового сиру
  • 1 лист норі
  • 100 г огірка
  • кунжут – для подачі⠀

Спосіб приготування:

  1. Рис ретельно промити водою кілька разів до прозорої води. Залити чистою водою та довести до кипіння. Поставити вогонь на мінімум і варити 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимкнути вогонь та дати рису постояти ще 15 хвилин під кришкою.
  2. Додати заправку та перемішати. Нарізати в рис норі і перемішати.
  3. Лосось, огірок та авокадо нарізати кубиками.
  4. Форму для льоду застелити харчовою плівкою або пакетом і викласти шарами: лосось, сир, огірок, рис з норі.
  5. Дуже важливо добре утрамбувати кожен шар.
  6. Подавати можна відразу або зберігати кілька діб у холодильнику.

Раніше "Телеграф" писав, що приготувати на Новий рік. Ідеально підійде королівський салат із найдоступніших інгредієнтів.

Теги:
#Рецепт #Суші #Роли