Дуже смачні ліниві роли за 5 хвилин: така страва підійде і на новорічний стіл (відео)
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Страва за смаком така сама, як роли з вашого улюбленого ресторану, але готується в рази простіше
Якщо ви любите суші та роли, то можете зробити їх своїми руками в домашніх умовах. При цьому вчитися складностям японської кухні не потрібно, так як приготування значно спростить один прийом — формочка для льоду. Дуже смачні ліниві роли підкорять ваших гостей і можуть чудово доповнити новорічний стіл.
Рецептом ролів, які готуються лише за 5 хвилин, поділилася фудблогерка yummy.lera у Instagram. Якщо немає бажання або часу крутити роли, то ця ідея неймовірно виручить вас. Хоча за смаком страва нічим не відрізняється від тієї, що ви замовляєте у ресторані.
Як швидко приготувати роли
Складові:
- 100 г рису для суші
- 110 мл води
- Для заправки – 15 мл яблучного оцту, 1 ч. л. цукру, 1/2 ч. л. солі
- 100 г слабосоленого лосося
- 100 г вершкового сиру
- 1 лист норі
- 100 г огірка
- кунжут – для подачі⠀
Спосіб приготування:
- Рис ретельно промити водою кілька разів до прозорої води. Залити чистою водою та довести до кипіння. Поставити вогонь на мінімум і варити 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимкнути вогонь та дати рису постояти ще 15 хвилин під кришкою.
- Додати заправку та перемішати. Нарізати в рис норі і перемішати.
- Лосось, огірок та авокадо нарізати кубиками.
- Форму для льоду застелити харчовою плівкою або пакетом і викласти шарами: лосось, сир, огірок, рис з норі.
- Дуже важливо добре утрамбувати кожен шар.
- Подавати можна відразу або зберігати кілька діб у холодильнику.
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