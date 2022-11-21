Вкуснейшие ленивые роллы за 5 минут: такое блюдо подойдет и на новогодний стол (видео)
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Блюдо по вкусу такое же, как роллы из вашего любимого ресторана, но готовится в разы проще
Если вы любите суши и роллы, то можете сделать их своими руками в домашних условиях. При этом учиться сложностям японской кухни не нужно, так как приготовление значительно упростит одна уловка – формочка для льда. Вкуснейшие ленивое роллы покорят ваших гостей и могут отлично дополнить новогодний стол.
Рецептом роллов, которые готовятся всего за 5 минут, поделилась фудблогерка yummy.lera в Instagram. Если нет желания или времени крутить роллы, то эта идея невероятно вас выручит. Хотя по вкусу блюдо ничем не отличается от того, что вы заказываете в ресторане.
Как быстро приготовить роллы
Ингредиенты:
- 100 г риса для суши
- 110 мл воды
- Для заправки – 15 мл яблочного уксуса, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли
- 100 г слабосоленого лосося
- 100 г сливочного сыра
- 1 лист нори
- 100 г огурца
- кунжут – для подачи⠀
Способ приготовления:
- Рис тщательно промыть водой несколько раз до прозрачной воды. Залить чистой водой и довести до кипения. Поставить огонь на минимум и варить 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключить огонь и дать рису постоять еще 15 минут под крышкой.
- Добавить заправку и перемешать. Нарезать в рис норе и снова перемешать.
- Лосось, огурец и авокадо нарезать кубиками.
- Форму для льда застелить пищевой пленкой или пакетом и выложить слоями: лосось, сыр, огурец, рис с нори.
- Очень важно хорошо утрамбовать каждый слой.
- Подавать можно сразу или хранить несколько суток в холодильнике.
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