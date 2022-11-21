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Вкуснейшие ленивые роллы за 5 минут: такое блюдо подойдет и на новогодний стол (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Такие роллы под силу сделать каждому Новость обновлена 21 ноября 2022, 12:29
Такие роллы под силу сделать каждому. Фото ctc.ru

Блюдо по вкусу такое же, как роллы из вашего любимого ресторана, но готовится в разы проще

Если вы любите суши и роллы, то можете сделать их своими руками в домашних условиях. При этом учиться сложностям японской кухни не нужно, так как приготовление значительно упростит одна уловка – формочка для льда. Вкуснейшие ленивое роллы покорят ваших гостей и могут отлично дополнить новогодний стол.

Рецептом роллов, которые готовятся всего за 5 минут, поделилась фудблогерка yummy.lera в Instagram. Если нет желания или времени крутить роллы, то эта идея невероятно вас выручит. Хотя по вкусу блюдо ничем не отличается от того, что вы заказываете в ресторане.

Как быстро приготовить роллы

Ингредиенты:

  • 100 г риса для суши
  • 110 мл воды
  • Для заправки – 15 мл яблочного уксуса, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли
  • 100 г слабосоленого лосося
  • 100 г сливочного сыра
  • 1 лист нори
  • 100 г огурца
  • кунжут – для подачи⠀

Способ приготовления:

  1. Рис тщательно промыть водой несколько раз до прозрачной воды. Залить чистой водой и довести до кипения. Поставить огонь на минимум и варить 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключить огонь и дать рису постоять еще 15 минут под крышкой.
  2. Добавить заправку и перемешать. Нарезать в рис норе и снова перемешать.
  3. Лосось, огурец и авокадо нарезать кубиками.
  4. Форму для льда застелить пищевой пленкой или пакетом и выложить слоями: лосось, сыр, огурец, рис с нори.
  5. Очень важно хорошо утрамбовать каждый слой.
  6. Подавать можно сразу или хранить несколько суток в холодильнике.

Ранее "Телеграф" писал, что приготовить на Новый год. Идеально подойдет королевский салат из самых доступных ингредиентов.

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#Рецепт #Суши #Роллы