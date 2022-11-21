Вкуснейшие ленивые роллы за 5 минут: такое блюдо подойдет и на новогодний стол (видео)

Блюдо по вкусу такое же, как роллы из вашего любимого ресторана, но готовится в разы проще

Если вы любите суши и роллы, то можете сделать их своими руками в домашних условиях. При этом учиться сложностям японской кухни не нужно, так как приготовление значительно упростит одна уловка – формочка для льда. Вкуснейшие ленивое роллы покорят ваших гостей и могут отлично дополнить новогодний стол.

Рецептом роллов, которые готовятся всего за 5 минут, поделилась фудблогерка yummy.lera в Instagram. Если нет желания или времени крутить роллы, то эта идея невероятно вас выручит. Хотя по вкусу блюдо ничем не отличается от того, что вы заказываете в ресторане.

Как быстро приготовить роллы

Ингредиенты:

100 г риса для суши

110 мл воды

Для заправки – 15 мл яблочного уксуса, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли

100 г слабосоленого лосося

100 г сливочного сыра

1 лист нори

100 г огурца

кунжут – для подачи⠀

Способ приготовления:

Рис тщательно промыть водой несколько раз до прозрачной воды. Залить чистой водой и довести до кипения. Поставить огонь на минимум и варить 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключить огонь и дать рису постоять еще 15 минут под крышкой. Добавить заправку и перемешать. Нарезать в рис норе и снова перемешать. Лосось, огурец и авокадо нарезать кубиками. Форму для льда застелить пищевой пленкой или пакетом и выложить слоями: лосось, сыр, огурец, рис с нори. Очень важно хорошо утрамбовать каждый слой. Подавать можно сразу или хранить несколько суток в холодильнике.

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