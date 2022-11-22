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Забудьте про сирники: рецепт приголомшливого сирного десерту, який не потрібно ліпити

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Що приготувати з сиру, крім сирників Новина оновлена 22 листопада 2022, 10:46
Що приготувати з сиру, крім сирників. Фото pinterest.com

Швидкий, простий, але дуже смачний сирний сніданок

Більше жодних сирників на завтра! Навіщо стояти біля плити і ліпити млинці з сиру, навіть якщо їх рецептом поділився відомий шеф-кухар, якщо можна приготувати страву не гірше, проте набагато простіше. Сирні палички стануть ідеальним варіантом ситного та корисного сніданку.

Як зазначає портал "Смачно+", десерт розлітається на "ура" за лічені хвилини, особливо якщо їх є зі згущеним молоком або варенням. Та й на саме приготування йде не так багато часу, всього хвилин 15-20.

Сирні палички: рецепт

Інгредієнти:

  • сир, 500 г;
  • яйця, 2 шт.;
  • цукор, 5 ст. л.;
  • ванільний цукор, 1 п.;
  • сметана, 1 ст. л.;
  • борошно, 200-400 г;
  • розпушувач, 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Вбийте в сир яйця, додайте розпушувач, звичайний і ванільний цукор, потім сметану.
  2. Ретельно все перемішайте і потроху всипте борошно, що просіює.
  3. Замісіть тісто і розкачайте його качалкою. Наріжте тісто на смужки середнього розміру.
  4. Обсмажуйте в олії з двох сторін до появи красивої золотистої скоринки.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт корисних солодких сирників, які виходять ніжними та повітряними.

Теги:
#Рецепт #Сир #Десерт