Забудьте про сырники: рецепт потрясающего творожного десерта, который не нужно лепить

Быстрый, простой, но очень вкусный творожный завтрак

Больше никаких сырников на завтра! Зачем стоять у плиты и лепить творожные блинчики, даже если их рецептом поделился известный шеф-повар, если можно приготовить блюдо не хуже, однако намного проще. Творожные палочки станут идеальным вариантом сытного и полезного завтрака.

Как отмечает портал "Вкусно+", десерт разлетается на "ура" за считанные минуты, особенно если их есть со сгущенкой или вареньем. Да и на само приготовление уходит не так много времени, всего-то минут15-20.

Творожные палочки: рецепт

Ингредиенты:

творог, 500 г;

яйца, 2 шт.;

сахар, 5 ст. л.;

ванильный сахар, 1 п.;

сметана, 1 ст. л.;

мука, 200-400 г;

разрыхлитель, 2 ч. л.

Способ приготовления:

Вбейте в творог яйца, добавьте разрыхлитель, обычный и ванильный сахар, затем сметану. Тщательно все перемешайте и понемногу всыпьте просеянную муку. Замесите тесто и раскатайте его скалкой. Нарежьте тесто на полоски среднего размера. Обжаривайте в растительном масле с двух сторон до появления красивой золотистой корочки.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт полезных сладких сырников, которые получаются нежными и воздушными.