Забудьте про сирники: рецепт приголомшливого сирного десерту, який не потрібно ліпити
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Швидкий, простий, але дуже смачний сирний сніданок
Більше жодних сирників на завтра! Навіщо стояти біля плити і ліпити млинці з сиру, навіть якщо їх рецептом поділився відомий шеф-кухар, якщо можна приготувати страву не гірше, проте набагато простіше. Сирні палички стануть ідеальним варіантом ситного та корисного сніданку.
Як зазначає портал "Смачно+", десерт розлітається на "ура" за лічені хвилини, особливо якщо їх є зі згущеним молоком або варенням. Та й на саме приготування йде не так багато часу, всього хвилин 15-20.
Сирні палички: рецепт
Інгредієнти:
- сир, 500 г;
- яйця, 2 шт.;
- цукор, 5 ст. л.;
- ванільний цукор, 1 п.;
- сметана, 1 ст. л.;
- борошно, 200-400 г;
- розпушувач, 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Вбийте в сир яйця, додайте розпушувач, звичайний і ванільний цукор, потім сметану.
- Ретельно все перемішайте і потроху всипте борошно, що просіює.
- Замісіть тісто і розкачайте його качалкою. Наріжте тісто на смужки середнього розміру.
- Обсмажуйте в олії з двох сторін до появи красивої золотистої скоринки.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт корисних солодких сирників, які виходять ніжними та повітряними.