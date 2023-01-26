Забудьте про сирники: рецепт приголомшливого сирного десерту, який не потрібно ліпити

Швидкий, простий, але дуже смачний сирний сніданок

Більше жодних сирників на завтра! Навіщо стояти біля плити і ліпити млинці з сиру, навіть якщо їх рецептом поділився відомий шеф-кухар, якщо можна приготувати страву не гірше, проте набагато простіше. Сирні палички стануть ідеальним варіантом ситного та корисного сніданку.

Як зазначає портал "Смачно+", десерт розлітається на "ура" за лічені хвилини, особливо якщо їх є зі згущеним молоком або варенням. Та й на саме приготування йде не так багато часу, всього хвилин 15-20.

Сирні палички: рецепт

Інгредієнти:

сир, 500 г;

яйця, 2 шт.;

цукор, 5 ст. л.;

ванільний цукор, 1 п.;

сметана, 1 ст. л.;

борошно, 200-400 г;

розпушувач, 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Вбийте в сир яйця, додайте розпушувач, звичайний і ванільний цукор, потім сметану. Ретельно все перемішайте і потроху всипте борошно, що просіює. Замісіть тісто і розкачайте його качалкою. Наріжте тісто на смужки середнього розміру. Обсмажуйте в олії з двох сторін до появи красивої золотистої скоринки.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт корисних солодких сирників, які виходять ніжними та повітряними.