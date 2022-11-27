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Смачнющий солоний пиріг, який замінить хліб: секрет в одному незвичайному інгредієнті

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Гречаний пиріг Новина оновлена 27 листопада 2022, 23:21
Гречаний пиріг. Фото Смачно24

Цим пирогом із гречкою можна нагодувати всю родину

Гречаний пиріг, який ще називають гречаником, дуже проста у приготуванні страва, але від цього не менш смачна. Його можна подавати з борщем, грибною юшкою або просто доповнити шматочок ряженкою або домашнім молоком. Такий несолодкий пиріг може навіть замінити хліб, на приготування якого потрібно набагато більше часу та зусиль.

У рецепт пирога з гречкою та картоплею входять найпростіші продукти. Головний та секретний інгредієнт – гречана крупа. Для випічки ви навіть зможете використати кашу, яка залишилася від сімейної вечері, що дуже зручно і не створить непотрібних харчових відходів.

Рецепт гречаного пирога

Складові:

  • 300 г гречки
  • 1 кг картоплі
  • 1 морква
  • 2 цибулі
  • 3 ст. л. олії
  • 175 г теплого молока
  • 30 г дріжджів
  • 1 яйце
  • 120 г вершкового масла
  • 450 г борошна
  • сіль
  • перець
  • жовток +1 год л сметани – для змащування пирога

Спосіб приготування:

  1. Гречку та картоплю (розім’яти в пюре) зварити.
  2. Моркву потерти на тертці, цибулю дрібно нарізати, потушкувати овочі на олії.
  3. Поєднати гречку, картоплю, тушковані овочі, сіль, перець. Все перемішати.
  4. У теплому молоці розвести дріжджі, додати вершкове масло кімнатної температури, щіпку солі, яйце, борошно і замісити м’яке тісто.
  5. Відразу тісто розділити на дві частини: більшу і меншу.
  6. Більшість тесту розкотити на основу і бортики пирога.
  7. Викласти начинку, розкотити решту тіста і накрити пиріг, закріпити разом верхівку і боки пирога.
  8. Зверху пиріг поколоти вилкою, змастити збитим жовтком зі сметаною і випікати 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом дуже смачних чебуреків без замісу тіста.

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#Рецепт #Гречка #Пиріг