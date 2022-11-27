Смачнющий солоний пиріг, який замінить хліб: секрет в одному незвичайному інгредієнті

Цим пирогом із гречкою можна нагодувати всю родину

Гречаний пиріг, який ще називають гречаником, дуже проста у приготуванні страва, але від цього не менш смачна. Його можна подавати з борщем, грибною юшкою або просто доповнити шматочок ряженкою або домашнім молоком. Такий несолодкий пиріг може навіть замінити хліб, на приготування якого потрібно набагато більше часу та зусиль.

У рецепт пирога з гречкою та картоплею входять найпростіші продукти. Головний та секретний інгредієнт – гречана крупа. Для випічки ви навіть зможете використати кашу, яка залишилася від сімейної вечері, що дуже зручно і не створить непотрібних харчових відходів.

Рецепт гречаного пирога

Складові:

300 г гречки

1 кг картоплі

1 морква

2 цибулі

3 ст. л. олії

175 г теплого молока

30 г дріжджів

1 яйце

120 г вершкового масла

450 г борошна

сіль

перець

жовток +1 год л сметани – для змащування пирога

Спосіб приготування:

Гречку та картоплю (розім’яти в пюре) зварити. Моркву потерти на тертці, цибулю дрібно нарізати, потушкувати овочі на олії. Поєднати гречку, картоплю, тушковані овочі, сіль, перець. Все перемішати. У теплому молоці розвести дріжджі, додати вершкове масло кімнатної температури, щіпку солі, яйце, борошно і замісити м’яке тісто. Відразу тісто розділити на дві частини: більшу і меншу. Більшість тесту розкотити на основу і бортики пирога. Викласти начинку, розкотити решту тіста і накрити пиріг, закріпити разом верхівку і боки пирога. Зверху пиріг поколоти вилкою, змастити збитим жовтком зі сметаною і випікати 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом дуже смачних чебуреків без замісу тіста.