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Повинен скуштувати кожен українець: як приготувати борщ за галицьким рецептом (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Борщ по-галицьки з телячими реберцями — простий рецепт Новина оновлена 03 грудня 2022, 14:07
Борщ по-галицьки з телячими реберцями — простий рецепт. Фото straus.herokuapp.com

Не щодня ми готуємо борщ із селери та буряковим квасом

Пропонуємо приготувати смачний та наваристий галицький борщ з телячими реберцями. Читайте також рецепт чернігівського борщу.

Часто для українського супу використовують квашений буряк чи буряковий квас, пише vazhnoznat. Також додають велику кількість овочів та зелені — пастернак, петрушка, селера, морква та цибуля.

Як приготувати борщ із буряковим квасом і телячими реберцями

Інгредієнти:

  • 2 буряки
  • 2 моркви
  • 4 картоплини
  • 400 г телячих реберець
  • 1 склянка білої квасолі
  • 1 корінь селери
  • голівка часнику
  • 20 г солі
  • 200 г сала
  • 5 г чорного меленого перцю
  • 200 г копченої черевини
  • 1 цибулина
  • 2 лаврові листи
  • буряковий квас
  • зелень

Приготування:

  1. Телячі реберця відправляємо в каструлю і ставимо на вогонь. Додаємо квасолю. В окремій ємності відварюємо буряки, або запікаємо.
  2. Чистимо моркву, цибулю, картоплю та корінь селери. Картоплю та моркву відправляємо в каструлю з телячими реберцями. Часник давимо разом із сіллю.
  3. Видаляємо шкірку сала та нарізаємо його дрібним кубиком. Мнемо у ступці і додаємо чорний перець. Дрібно нарізаємо копчену черевину. Підсмажуємо на сковороді. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Моркву і селеру натираємо на великій тертці.
  4. Дістаємо з бульйону картоплю і подрібнюємо її. До картоплі додаємо підсмажену черевину і відправляємо до духовки запікатися при температурі 150-200 градусів.
  5. Робимо засмажку з моркви та селери. Відправляємо її до каструлі з борщем. Також відправляємо туди натертий варений буряк і буряковий квас. Реберця потрібно відокремити від кістки і повернути в каструлю. Солимо і перчимо борщ за смаком. Наприкінці додаємо нарізану зелень та лавровий лист.
  6. Подаємо із запеченою картоплею та черевиною, а також тертим салом із часником.

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#Рецепти #Борщ