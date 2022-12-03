Повинен скуштувати кожен українець: як приготувати борщ за галицьким рецептом (відео)

Не щодня ми готуємо борщ із селери та буряковим квасом

Пропонуємо приготувати смачний та наваристий галицький борщ з телячими реберцями. Читайте також рецепт чернігівського борщу.

Часто для українського супу використовують квашений буряк чи буряковий квас, пише vazhnoznat. Також додають велику кількість овочів та зелені — пастернак, петрушка, селера, морква та цибуля.

Як приготувати борщ із буряковим квасом і телячими реберцями

Інгредієнти:

2 буряки

2 моркви

4 картоплини

400 г телячих реберець

1 склянка білої квасолі

1 корінь селери

голівка часнику

20 г солі

200 г сала

5 г чорного меленого перцю

200 г копченої черевини

1 цибулина

2 лаврові листи

буряковий квас

зелень

Приготування:

Телячі реберця відправляємо в каструлю і ставимо на вогонь. Додаємо квасолю. В окремій ємності відварюємо буряки, або запікаємо. Чистимо моркву, цибулю, картоплю та корінь селери. Картоплю та моркву відправляємо в каструлю з телячими реберцями. Часник давимо разом із сіллю. Видаляємо шкірку сала та нарізаємо його дрібним кубиком. Мнемо у ступці і додаємо чорний перець. Дрібно нарізаємо копчену черевину. Підсмажуємо на сковороді. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Моркву і селеру натираємо на великій тертці. Дістаємо з бульйону картоплю і подрібнюємо її. До картоплі додаємо підсмажену черевину і відправляємо до духовки запікатися при температурі 150-200 градусів. Робимо засмажку з моркви та селери. Відправляємо її до каструлі з борщем. Також відправляємо туди натертий варений буряк і буряковий квас. Реберця потрібно відокремити від кістки і повернути в каструлю. Солимо і перчимо борщ за смаком. Наприкінці додаємо нарізану зелень та лавровий лист. Подаємо із запеченою картоплею та черевиною, а також тертим салом із часником.

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