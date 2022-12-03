Повинен скуштувати кожен українець: як приготувати борщ за галицьким рецептом (відео)
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Не щодня ми готуємо борщ із селери та буряковим квасом
Пропонуємо приготувати смачний та наваристий галицький борщ з телячими реберцями. Читайте також рецепт чернігівського борщу.
Часто для українського супу використовують квашений буряк чи буряковий квас, пише vazhnoznat. Також додають велику кількість овочів та зелені — пастернак, петрушка, селера, морква та цибуля.
Як приготувати борщ із буряковим квасом і телячими реберцями
Інгредієнти:
- 2 буряки
- 2 моркви
- 4 картоплини
- 400 г телячих реберець
- 1 склянка білої квасолі
- 1 корінь селери
- голівка часнику
- 20 г солі
- 200 г сала
- 5 г чорного меленого перцю
- 200 г копченої черевини
- 1 цибулина
- 2 лаврові листи
- буряковий квас
- зелень
Приготування:
- Телячі реберця відправляємо в каструлю і ставимо на вогонь. Додаємо квасолю. В окремій ємності відварюємо буряки, або запікаємо.
- Чистимо моркву, цибулю, картоплю та корінь селери. Картоплю та моркву відправляємо в каструлю з телячими реберцями. Часник давимо разом із сіллю.
- Видаляємо шкірку сала та нарізаємо його дрібним кубиком. Мнемо у ступці і додаємо чорний перець. Дрібно нарізаємо копчену черевину. Підсмажуємо на сковороді. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Моркву і селеру натираємо на великій тертці.
- Дістаємо з бульйону картоплю і подрібнюємо її. До картоплі додаємо підсмажену черевину і відправляємо до духовки запікатися при температурі 150-200 градусів.
- Робимо засмажку з моркви та селери. Відправляємо її до каструлі з борщем. Також відправляємо туди натертий варений буряк і буряковий квас. Реберця потрібно відокремити від кістки і повернути в каструлю. Солимо і перчимо борщ за смаком. Наприкінці додаємо нарізану зелень та лавровий лист.
- Подаємо із запеченою картоплею та черевиною, а також тертим салом із часником.
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