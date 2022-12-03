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Должен попробовать каждый украинец: как приготовить борщ по галицкому рецепту (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Борщ по-галицки с телячьими ребрышками - простой рецепт Новость обновлена 03 декабря 2022, 14:07
Борщ по-галицки с телячьими ребрышками - простой рецепт. Фото straus.herokuapp.com

Не каждый день мы готовим борщ с сельдереем и свекольным квасом

Предлагаем приготовить вкусный и наваристый галицкий борщ с телячьими ребрышками. Читайте также рецепт черниговского борща.

Часто для украинского супа используют квашеную свеклу или свекольный квас, пишет vazhnoznat. Также добавляют большое количество овощей и зелени — пастернак, петрушка, сельдерей, морковь и лук.

Как приготовить борщ со свекольным квасом и телячьими ребрышками

Ингредиенты:

  • 2 свеклы
  • 2 моркови
  • 4 картофелины
  • 400 г телячьих ребрышек
  • 1 стакан белой фасоли
  • 1 корень сельдерея
  • головка чеснока
  • 20 г соли
  • 200 г сала
  • 5 г черного молотого перца
  • 200 г копченого подчеревины
  • 1 луковица
  • 2 лавровых листа
  • свекольный квас
  • зелень

Приготовление:

  1. Телячьи ребрышки отправляем в кастрюлю и ставим на огонь. Добавляем фасоль. В отдельной емкости отвариваем свеклу, или запекаем.
  2. Чистим морковь, лук, картофель и корень сельдерея. Картофель и морковь отправляем в кастрюлю с телячьими ребрышками. Чеснок давим вместе с солью.
  3. Удаляем шкурку сала и нарезаем его мелким кубиком. Мнем в ступке и добавляем черный перец. Мелко нарезать копченую подчеревину. Поджариваем на сковороде. Лук нарезаем мелким кубиком. Морковь и сельдерей трем на крупной терке.
  4. Достаем из бульона картофель и измельчаем его. К картофелю добавляем поджаренную подчеревину и отправляем в духовку запекаться при температуре 150–200 градусов.
  5. Делаем зажарку из моркови и сельдерея. Отправляем ее в кастрюлю с борщом. Также отправляем туда натертую вареную свеклу и свекольный квас. Ребрышки нужно отделить от кости и вернуть в кастрюлю. Солим и перчим борщ по вкусу. В конце добавляем нарезанную зелень и лавровый лист.
  6. Подаем с запеченным картофелем и подчеревиной, а также тертым салом с чесноком.

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#Рецепты #Борщ