Должен попробовать каждый украинец: как приготовить борщ по галицкому рецепту (видео)

Не каждый день мы готовим борщ с сельдереем и свекольным квасом

Предлагаем приготовить вкусный и наваристый галицкий борщ с телячьими ребрышками. Читайте также рецепт черниговского борща.

Часто для украинского супа используют квашеную свеклу или свекольный квас, пишет vazhnoznat. Также добавляют большое количество овощей и зелени — пастернак, петрушка, сельдерей, морковь и лук.

Как приготовить борщ со свекольным квасом и телячьими ребрышками

Ингредиенты:

2 свеклы

2 моркови

4 картофелины

400 г телячьих ребрышек

1 стакан белой фасоли

1 корень сельдерея

головка чеснока

20 г соли

200 г сала

5 г черного молотого перца

200 г копченого подчеревины

1 луковица

2 лавровых листа

свекольный квас

зелень

Приготовление:

Телячьи ребрышки отправляем в кастрюлю и ставим на огонь. Добавляем фасоль. В отдельной емкости отвариваем свеклу, или запекаем. Чистим морковь, лук, картофель и корень сельдерея. Картофель и морковь отправляем в кастрюлю с телячьими ребрышками. Чеснок давим вместе с солью. Удаляем шкурку сала и нарезаем его мелким кубиком. Мнем в ступке и добавляем черный перец. Мелко нарезать копченую подчеревину. Поджариваем на сковороде. Лук нарезаем мелким кубиком. Морковь и сельдерей трем на крупной терке. Достаем из бульона картофель и измельчаем его. К картофелю добавляем поджаренную подчеревину и отправляем в духовку запекаться при температуре 150–200 градусов. Делаем зажарку из моркови и сельдерея. Отправляем ее в кастрюлю с борщом. Также отправляем туда натертую вареную свеклу и свекольный квас. Ребрышки нужно отделить от кости и вернуть в кастрюлю. Солим и перчим борщ по вкусу. В конце добавляем нарезанную зелень и лавровый лист. Подаем с запеченным картофелем и подчеревиной, а также тертым салом с чесноком.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить борщ на вишне. Знаменитый украинский суп получается очень вкусным с кисло-сладкими нотками.