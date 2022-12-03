Должен попробовать каждый украинец: как приготовить борщ по галицкому рецепту (видео)
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Не каждый день мы готовим борщ с сельдереем и свекольным квасом
Предлагаем приготовить вкусный и наваристый галицкий борщ с телячьими ребрышками. Читайте также рецепт черниговского борща.
Часто для украинского супа используют квашеную свеклу или свекольный квас, пишет vazhnoznat. Также добавляют большое количество овощей и зелени — пастернак, петрушка, сельдерей, морковь и лук.
Как приготовить борщ со свекольным квасом и телячьими ребрышками
Ингредиенты:
- 2 свеклы
- 2 моркови
- 4 картофелины
- 400 г телячьих ребрышек
- 1 стакан белой фасоли
- 1 корень сельдерея
- головка чеснока
- 20 г соли
- 200 г сала
- 5 г черного молотого перца
- 200 г копченого подчеревины
- 1 луковица
- 2 лавровых листа
- свекольный квас
- зелень
Приготовление:
- Телячьи ребрышки отправляем в кастрюлю и ставим на огонь. Добавляем фасоль. В отдельной емкости отвариваем свеклу, или запекаем.
- Чистим морковь, лук, картофель и корень сельдерея. Картофель и морковь отправляем в кастрюлю с телячьими ребрышками. Чеснок давим вместе с солью.
- Удаляем шкурку сала и нарезаем его мелким кубиком. Мнем в ступке и добавляем черный перец. Мелко нарезать копченую подчеревину. Поджариваем на сковороде. Лук нарезаем мелким кубиком. Морковь и сельдерей трем на крупной терке.
- Достаем из бульона картофель и измельчаем его. К картофелю добавляем поджаренную подчеревину и отправляем в духовку запекаться при температуре 150–200 градусов.
- Делаем зажарку из моркови и сельдерея. Отправляем ее в кастрюлю с борщом. Также отправляем туда натертую вареную свеклу и свекольный квас. Ребрышки нужно отделить от кости и вернуть в кастрюлю. Солим и перчим борщ по вкусу. В конце добавляем нарезанную зелень и лавровый лист.
- Подаем с запеченным картофелем и подчеревиной, а также тертым салом с чесноком.
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