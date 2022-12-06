Фантастична згущене молоко на зиму всього з трьох інгредієнтів: готується дуже просто (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Таке згущене молоко можна їсти окремо або додавати до десертів
Ми цінуємо домашні заготівлі на зиму за натуральність інгредієнтів. Ту ж популярну солодку "Нутеллу" можна зробити в домашніх умовах, як і згущене молоко. Варена згущенка, приготовлена своїми руками, виходить смачнішою за магазинний продукт.
Рецепт вареного згущеного молока публікує кулінарний канал "Смаколик юа" у Youtube. Вас приємно здивує фантастичний карамельний аромат та густа консистенція крему. Таке згущене молоко можна використовувати для випічки або ж просто подавати до млинців.
Інгредієнти :
- 2 кг цукру
- 0.5 кг сухого молока (26% і більше)
- 2 л незбираного молока
Спосіб приготування:
- У глибоку каструлю чи миску висипаємо цукор, сухе молоко. Перемішуємо сипкі інгредієнти віночком до однорідності. Вливаємо молоко. Перемішуємо віночком до розчинення сипких у молоці. Щоб не залишилося грудочок, треба перебити блендером. На ці процеси піде близько 10 хвилин.
- У чисті банки розливаємо молоко, відступивши від нижньої грані шийки 0,5 см. Вийде близько 4 л готового згущеного молока. Закриваємо банки кришками.
- В автоклаві стерилізуємо банки за 120 градусах протягом 10 хвилин. Після цього охолоджуємо.
Раніше "Телеграф" розповідав, як заготувати гарбузово-яблучний нектар на зиму, який смачніший за будь-який магазинний сік.