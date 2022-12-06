Фантастична згущене молоко на зиму всього з трьох інгредієнтів: готується дуже просто (відео)

Таке згущене молоко можна їсти окремо або додавати до десертів

Ми цінуємо домашні заготівлі на зиму за натуральність інгредієнтів. Ту ж популярну солодку "Нутеллу" можна зробити в домашніх умовах, як і згущене молоко. Варена згущенка, приготовлена своїми руками, виходить смачнішою за магазинний продукт.

Рецепт вареного згущеного молока публікує кулінарний канал "Смаколик юа" у Youtube. Вас приємно здивує фантастичний карамельний аромат та густа консистенція крему. Таке згущене молоко можна використовувати для випічки або ж просто подавати до млинців.

Інгредієнти :

2 кг цукру

0.5 кг сухого молока (26% і більше)

2 л незбираного молока

Спосіб приготування:

У глибоку каструлю чи миску висипаємо цукор, сухе молоко. Перемішуємо сипкі інгредієнти віночком до однорідності. Вливаємо молоко. Перемішуємо віночком до розчинення сипких у молоці. Щоб не залишилося грудочок, треба перебити блендером. На ці процеси піде близько 10 хвилин. У чисті банки розливаємо молоко, відступивши від нижньої грані шийки 0,5 см. Вийде близько 4 л готового згущеного молока. Закриваємо банки кришками. В автоклаві стерилізуємо банки за 120 градусах протягом 10 хвилин. Після цього охолоджуємо.

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