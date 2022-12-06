Фантастическая сгущенка на зиму всего из трех ингредиентов: готовится очень просто (видео)
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Такую сгущенку можно есть отдельно или добавлять к десертам
Мы ценим домашние заготовки на зиму за натуральность всех ингредиентов. Ту же популярную сладкую "Нутеллу" можно сделать в домашних условиях, как и сгущенное молоко. Вареная сгущенка, приготовленная своими руками, получается вкуснее, чем магазинный продукт.
Рецепт вареного сгущенного молока публикует кулинарный канал "Смаколик юа" в Youtube. Вас приятно удивит фантастический карамельный аромат и густая консистенция крема. Такую сгущенку можно использовать для выпечки или же просто подавать к блинам.
Ингредиенты:
- 2 кг сахара
- 0.5 кг сухого молока (26% и более)
- 2 л цельного молока
Способ приготовления:
- В глубокую кастрюлю или миску высыпаем сахар, сухое молоко. Перемешиваем сыпучие ингредиенты венчиком до однородности. Вливаем молоко. Перемешиваем венчиком до растворения сыпучих в молоке. Чтобы не осталось комочков, нужно перебить блендером. На эти процессы уйдет около 10 минут.
- В чистые банки разливаем молоко, отступив от нижней грани шейки 0,5 см. Получится около 4 л готовой сгущенки. Закрываем банки крышками.
- В автоклаве стерилизуем банки при 120 градусах в течение 10 минут. После охлаждаем.
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