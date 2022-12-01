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Получаются вкуснее свежих: простой рецепт заготовки из мандаринов на целый год (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Мандарины можно есть не только в свежем виде Новость обновлена 01 декабря 2022, 15:42
Мандарины можно есть не только в свежем виде. Фото pinterest.com

Цитрусы в сиропе готовятся просто, съедаются очень быстро

Если хочется сохранить фрукты на долгий сезон холодов, то консервация – отличный выход. Из мандаринов, к примеру, получается изумительное варенье или же джем, но также цитрусы можно закрыть целиком в сиропе. В таком виде мандарины не менее вкусные, чем в свежем.

Рецептом заготовки из мандаринов на целый год поделился одесский шеф-повар Сергей Поканевич на своем Youtube-канале. Закрутка делается невероятно просто, но точно удивит всю вашу семью. Такими мандаринами даже можно порадовать гостей.

Как заготовить мандарины на зиму

Ингредиенты:

  • Мандарины
  • Корень имбиря
  • Лимон
  • Сахар
  • Вода (кипяток)

Способ приготовления:

  1. Мандарины очищаем от кожуры. Отправляем в банки.
  2. Нарезаем лимон. Добавляем в банки к мандаринам.
  3. Тонкими слайсами нарезаем имбирь, также закладываем в банки.
  4. Всыпаем сахар.
  5. Заливаем кипятком.
  6. Плотно закрываем банки и активно трясем, чтобы сахар хорошо распределился.
  7. На два дня укрыть полотенцем.

В таком виде мандарины могут храниться целый год, отметил шеф-повар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить потрясающее варенье из тыквы. А также мы делились рецептом оригинального сухого варенья в духовке.

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