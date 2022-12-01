Получаются вкуснее свежих: простой рецепт заготовки из мандаринов на целый год (видео)
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Цитрусы в сиропе готовятся просто, съедаются очень быстро
Если хочется сохранить фрукты на долгий сезон холодов, то консервация – отличный выход. Из мандаринов, к примеру, получается изумительное варенье или же джем, но также цитрусы можно закрыть целиком в сиропе. В таком виде мандарины не менее вкусные, чем в свежем.
Рецептом заготовки из мандаринов на целый год поделился одесский шеф-повар Сергей Поканевич на своем Youtube-канале. Закрутка делается невероятно просто, но точно удивит всю вашу семью. Такими мандаринами даже можно порадовать гостей.
Как заготовить мандарины на зиму
Ингредиенты:
- Мандарины
- Корень имбиря
- Лимон
- Сахар
- Вода (кипяток)
Способ приготовления:
- Мандарины очищаем от кожуры. Отправляем в банки.
- Нарезаем лимон. Добавляем в банки к мандаринам.
- Тонкими слайсами нарезаем имбирь, также закладываем в банки.
- Всыпаем сахар.
- Заливаем кипятком.
- Плотно закрываем банки и активно трясем, чтобы сахар хорошо распределился.
- На два дня укрыть полотенцем.
В таком виде мандарины могут храниться целый год, отметил шеф-повар.
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