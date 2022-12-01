Получаются вкуснее свежих: простой рецепт заготовки из мандаринов на целый год (видео)

Цитрусы в сиропе готовятся просто, съедаются очень быстро

Если хочется сохранить фрукты на долгий сезон холодов, то консервация – отличный выход. Из мандаринов, к примеру, получается изумительное варенье или же джем, но также цитрусы можно закрыть целиком в сиропе. В таком виде мандарины не менее вкусные, чем в свежем.

Рецептом заготовки из мандаринов на целый год поделился одесский шеф-повар Сергей Поканевич на своем Youtube-канале. Закрутка делается невероятно просто, но точно удивит всю вашу семью. Такими мандаринами даже можно порадовать гостей.

Как заготовить мандарины на зиму

Ингредиенты:

Мандарины

Корень имбиря

Лимон

Сахар

Вода (кипяток)

Способ приготовления:

Мандарины очищаем от кожуры. Отправляем в банки. Нарезаем лимон. Добавляем в банки к мандаринам. Тонкими слайсами нарезаем имбирь, также закладываем в банки. Всыпаем сахар. Заливаем кипятком. Плотно закрываем банки и активно трясем, чтобы сахар хорошо распределился. На два дня укрыть полотенцем.

В таком виде мандарины могут храниться целый год, отметил шеф-повар.

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