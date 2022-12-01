Виходять смачнішими за свіжі: простий рецепт заготівлі з мандаринів на цілий рік (відео)

Цитруси в сиропі готуються просто, з’їдаються дуже швидко

Якщо хочеться зберегти фрукти на довгий сезон холодів, то консервація – чудовий вихід. З мандаринів, наприклад, виходить дивовижне варення або джем, але цитруси можна закрити цілими в сиропі. У такому вигляді мандарини не менш смачні, ніж у свіжому.

Рецептом заготівлі з мандаринів на весь рік поділився одеський шеф-кухар Сергій Поканевич на своєму Youtube-каналі. Закрутка робиться неймовірно просто, але здивує всю вашу родину. Такими мандаринами можна порадувати гостей.

Як заготовити мандарини на зиму

Складові:

Мандарини

Корінь імбиру

Лимон

Цукор

Вода (окріп)

Спосіб приготування:

Мандарини очищаємо від шкірки. Відправляємо до банок. Нарізаємо лимон. Додаємо в банки до мандаринів. Тонкими слайсами нарізаємо імбир, також закладаємо у банки. Всипаємо цукор. Заливаємо окропом. Щільно закриваємо банки і активно трясемо, щоб цукор добре розподілився. На два дні вкрити рушником.

У такому вигляді мандарини можуть зберігатися цілий рік, зазначив шеф-кухар.

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