Рус

Виходять смачнішими за свіжі: простий рецепт заготівлі з мандаринів на цілий рік (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мандарини можна їсти не тільки у свіжому вигляді Новина оновлена 01 грудня 2022, 15:42
Мандарини можна їсти не тільки у свіжому вигляді. Фото pinterest.com

Цитруси в сиропі готуються просто, з’їдаються дуже швидко

Якщо хочеться зберегти фрукти на довгий сезон холодів, то консервація – чудовий вихід. З мандаринів, наприклад, виходить дивовижне варення або джем, але цитруси можна закрити цілими в сиропі. У такому вигляді мандарини не менш смачні, ніж у свіжому.

Рецептом заготівлі з мандаринів на весь рік поділився одеський шеф-кухар Сергій Поканевич на своєму Youtube-каналі. Закрутка робиться неймовірно просто, але здивує всю вашу родину. Такими мандаринами можна порадувати гостей.

Як заготовити мандарини на зиму

Складові:

  • Мандарини
  • Корінь імбиру
  • Лимон
  • Цукор
  • Вода (окріп)

Спосіб приготування:

  1. Мандарини очищаємо від шкірки. Відправляємо до банок.
  2. Нарізаємо лимон. Додаємо в банки до мандаринів.
  3. Тонкими слайсами нарізаємо імбир, також закладаємо у банки.
  4. Всипаємо цукор.
  5. Заливаємо окропом.
  6. Щільно закриваємо банки і активно трясемо, щоб цукор добре розподілився.
  7. На два дні вкрити рушником.

У такому вигляді мандарини можуть зберігатися цілий рік, зазначив шеф-кухар.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати приголомшливе варення з гарбуза. А також ми ділилися рецептом оригінального сухого варення в духовці.

Теги:
#Рецепт #Мандарини #Заготівля