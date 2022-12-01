Виходять смачнішими за свіжі: простий рецепт заготівлі з мандаринів на цілий рік (відео)
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Цитруси в сиропі готуються просто, з’їдаються дуже швидко
Якщо хочеться зберегти фрукти на довгий сезон холодів, то консервація – чудовий вихід. З мандаринів, наприклад, виходить дивовижне варення або джем, але цитруси можна закрити цілими в сиропі. У такому вигляді мандарини не менш смачні, ніж у свіжому.
Рецептом заготівлі з мандаринів на весь рік поділився одеський шеф-кухар Сергій Поканевич на своєму Youtube-каналі. Закрутка робиться неймовірно просто, але здивує всю вашу родину. Такими мандаринами можна порадувати гостей.
Як заготовити мандарини на зиму
Складові:
- Мандарини
- Корінь імбиру
- Лимон
- Цукор
- Вода (окріп)
Спосіб приготування:
- Мандарини очищаємо від шкірки. Відправляємо до банок.
- Нарізаємо лимон. Додаємо в банки до мандаринів.
- Тонкими слайсами нарізаємо імбир, також закладаємо у банки.
- Всипаємо цукор.
- Заливаємо окропом.
- Щільно закриваємо банки і активно трясемо, щоб цукор добре розподілився.
- На два дні вкрити рушником.
У такому вигляді мандарини можуть зберігатися цілий рік, зазначив шеф-кухар.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати приголомшливе варення з гарбуза. А також ми ділилися рецептом оригінального сухого варення в духовці.