Такої закуски більше ні в кого не буде: рецепт м’ясного хліба "Террін" — він стане прикрасою святкового столу

Террін відмінно замінить ковбасу або м’ясну нарізку

Террін є чимось середнім між запіканкою, м’ясним рулетом і паштетом. Це французький м’ясний хліб, у приготуванні якого немає нічого складного.

Ця страва припаде до смаку навіть досвідченим їдцям. Рецептом м’ясного хліба поділилися на сайті vazhnoznat.

Як приготувати м’ясний хліб Террін

Інгредієнти:

400 г курячої грудки

600 г стегон індички, курки чи свинини

150 г курячої печінки

70 г цибулі

110 г вершків 33% жирності

1 яйце

13 г солі

2 г чорного перцю

чебрець або інші спеції

100-150 г бекону або копченої грудинки

по 40-50 г фісташок та в’яленої журавлини (за бажанням)

Приготування:

Все м’ясо (курячі грудки, стегно індички, курки або свинини) наріжте дрібним кубиком. Помийте, обсушіть печінку та очистьте її від сполучних тканин. Наріжте її. На сковороді на вершковому маслі обсмажте цибулю, нарізану дрібним кубиком до напівпрозорості. До неї додайте пару гілочок чебрецю або інших спецій на ваш смак. Збільште нагрівання та викладіть на сковороду печінку. Швидко обсмажте до рум’яності. Посоліть і поперчіть її. Перемішайте і за хвилину вимкніть нагрівання. Дайте їй охолонути і покладіть у холодильник. Поєднуємо інгредієнти у формі. Підготуйте форму для блюда. Найкраще використовувати пакет для запікання. Розріжте його і викладіть у форму. Змастіть свинячим жиром. Тонко нарізаний бекон або копчену грудинку викладіть у форму. Змішайте м’ясо до стану фаршу. Додайте туди яйце та жирні вершки. Поперчіть і посоліть. Перемішайте. Додайте до нього обсмажену печінку. Інтенсивно вимісіть фарш. За бажанням можна додати обсмажені фісташки та в’ялену журавлину. Перемішайте. Фарш викладіть у форму та утрамбуйте. Накрийте зверху беконом. Поставте террін у холодну духовку та увімкніть нагрівання до 160 градусів. Готуйте 1 годину 20 хвилин. Страві дайте охолонути до кімнатної температури, а потім приберіть у холодильник на добу.

Раніше Євген Клопотенко поділився рецептом різдвяної паляниці. Ваші близькі будуть у захваті, якщо ви приготуєте таку просту смачну випічку.