Такої закуски більше ні в кого не буде: рецепт м’ясного хліба "Террін" — він стане прикрасою святкового столу
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Террін відмінно замінить ковбасу або м’ясну нарізку
Террін є чимось середнім між запіканкою, м’ясним рулетом і паштетом. Це французький м’ясний хліб, у приготуванні якого немає нічого складного.
Ця страва припаде до смаку навіть досвідченим їдцям. Рецептом м’ясного хліба поділилися на сайті vazhnoznat.
Як приготувати м’ясний хліб Террін
Інгредієнти:
- 400 г курячої грудки
- 600 г стегон індички, курки чи свинини
- 150 г курячої печінки
- 70 г цибулі
- 110 г вершків 33% жирності
- 1 яйце
- 13 г солі
- 2 г чорного перцю
- чебрець або інші спеції
- 100-150 г бекону або копченої грудинки
- по 40-50 г фісташок та в’яленої журавлини (за бажанням)
Приготування:
- Все м’ясо (курячі грудки, стегно індички, курки або свинини) наріжте дрібним кубиком. Помийте, обсушіть печінку та очистьте її від сполучних тканин. Наріжте її.
- На сковороді на вершковому маслі обсмажте цибулю, нарізану дрібним кубиком до напівпрозорості. До неї додайте пару гілочок чебрецю або інших спецій на ваш смак.
- Збільште нагрівання та викладіть на сковороду печінку. Швидко обсмажте до рум’яності. Посоліть і поперчіть її. Перемішайте і за хвилину вимкніть нагрівання. Дайте їй охолонути і покладіть у холодильник.
- Поєднуємо інгредієнти у формі. Підготуйте форму для блюда. Найкраще використовувати пакет для запікання. Розріжте його і викладіть у форму. Змастіть свинячим жиром.
- Тонко нарізаний бекон або копчену грудинку викладіть у форму. Змішайте м’ясо до стану фаршу. Додайте туди яйце та жирні вершки. Поперчіть і посоліть. Перемішайте.
- Додайте до нього обсмажену печінку. Інтенсивно вимісіть фарш. За бажанням можна додати обсмажені фісташки та в’ялену журавлину. Перемішайте. Фарш викладіть у форму та утрамбуйте. Накрийте зверху беконом.
- Поставте террін у холодну духовку та увімкніть нагрівання до 160 градусів. Готуйте 1 годину 20 хвилин.
- Страві дайте охолонути до кімнатної температури, а потім приберіть у холодильник на добу.
Раніше Євген Клопотенко поділився рецептом різдвяної паляниці. Ваші близькі будуть у захваті, якщо ви приготуєте таку просту смачну випічку.