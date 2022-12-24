Такой закуски больше ни у кого не будет: рецепт мясного хлеба "Террин" — он станет украшением праздничного стола
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Террин отлично заменит колбасу или мясную нарезку
Террин представляет собой нечто среднее между запеканкой, мясным рулетом и паштетом. Это французский мясной хлеб, в приготовлении которого нет ничего сложного.
Это блюдо придется по вкусу даже искушенным едокам. Рецептом мясного хлеба поделились на сайте vazhnoznat.
Как приготовить мясной хлеб Террин
Ингредиенты:
- 400 г куриной грудки
- 600 г бедер индейки, курицы или свинины
- 150 г куриной печени
- 70 г лука
- 110 г сливок 33 % жирности
- 1 яйцо
- 13 г соли
- 2 г черного перца
- тимьян или другие специи
- 100–150 г бекона или копченой грудинки
- по 40–50 г фисташек и вяленой клюквы (по желанию)
Приготовление:
- Всё мясо (куриную грудку, бедро индейки, курицы или свинины) нарежьте мелким кубиком. Помойте, обсушите печень и очистьте ее от соединительных тканей. Крупно нарежьте ее.
- На сковороде на сливочном масле обжарьте лук, нарезанный мелким кубиком до полупрозрачности. К нему добавьте пару веточек тимьяна или других специй по вашему вкусу.
- Увеличьте нагрев и выложите на сковороду печень. Быстро обжарьте до румяности. Посолите и поперчите ее. Перемешайте и через минуту выключите нагрев. Дайте ей остыть и положите в холодильник.
- Соединяем ингредиенты в форме. Подготовьте форму для блюда. Лучше использовать пакет для запекания. Разрежьте его и выложите в форму. Смажьте свиным жиром.
- Тонко нарезанный бекон или копченую грудинку выложите в форму. Смешайте мясо до состояния фарша. Добавьте туда яйцо и жирные сливки. Поперчите и посолите. Перемешайте.
- Добавьте к нему обжаренную печень. Интенсивно вымесите фарш. По желанию можно добавить обжаренные фисташки и вяленую клюкву. Перемешайте. Фарш выложите в форму и утрамбуйте. Накройте сверху беконом.
- Поставьте террин в холодную духовку и включите нагрев до 160 градусов. Готовьте 1 час 20 минут.
- Блюду дайте остыть до комнатной температуры, а потом уберите в холодильник на сутки.
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