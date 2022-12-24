Такой закуски больше ни у кого не будет: рецепт мясного хлеба "Террин" — он станет украшением праздничного стола

Террин отлично заменит колбасу или мясную нарезку

Террин представляет собой нечто среднее между запеканкой, мясным рулетом и паштетом. Это французский мясной хлеб, в приготовлении которого нет ничего сложного.

Это блюдо придется по вкусу даже искушенным едокам. Рецептом мясного хлеба поделились на сайте vazhnoznat.

Как приготовить мясной хлеб Террин

Ингредиенты:

400 г куриной грудки

600 г бедер индейки, курицы или свинины

150 г куриной печени

70 г лука

110 г сливок 33 % жирности

1 яйцо

13 г соли

2 г черного перца

тимьян или другие специи

100–150 г бекона или копченой грудинки

по 40–50 г фисташек и вяленой клюквы (по желанию)

Приготовление:

Всё мясо (куриную грудку, бедро индейки, курицы или свинины) нарежьте мелким кубиком. Помойте, обсушите печень и очистьте ее от соединительных тканей. Крупно нарежьте ее. На сковороде на сливочном масле обжарьте лук, нарезанный мелким кубиком до полупрозрачности. К нему добавьте пару веточек тимьяна или других специй по вашему вкусу. Увеличьте нагрев и выложите на сковороду печень. Быстро обжарьте до румяности. Посолите и поперчите ее. Перемешайте и через минуту выключите нагрев. Дайте ей остыть и положите в холодильник. Соединяем ингредиенты в форме. Подготовьте форму для блюда. Лучше использовать пакет для запекания. Разрежьте его и выложите в форму. Смажьте свиным жиром. Тонко нарезанный бекон или копченую грудинку выложите в форму. Смешайте мясо до состояния фарша. Добавьте туда яйцо и жирные сливки. Поперчите и посолите. Перемешайте. Добавьте к нему обжаренную печень. Интенсивно вымесите фарш. По желанию можно добавить обжаренные фисташки и вяленую клюкву. Перемешайте. Фарш выложите в форму и утрамбуйте. Накройте сверху беконом. Поставьте террин в холодную духовку и включите нагрев до 160 градусов. Готовьте 1 час 20 минут. Блюду дайте остыть до комнатной температуры, а потом уберите в холодильник на сутки.

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