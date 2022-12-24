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Такой закуски больше ни у кого не будет: рецепт мясного хлеба "Террин" — он станет украшением праздничного стола

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Французский мясной хлеб Террин, который готовится очень легко Новость обновлена 24 декабря 2022, 11:26
Французский мясной хлеб Террин, который готовится очень легко. Фото instagram.com

Террин отлично заменит колбасу или мясную нарезку

Террин представляет собой нечто среднее между запеканкой, мясным рулетом и паштетом. Это французский мясной хлеб, в приготовлении которого нет ничего сложного.

Это блюдо придется по вкусу даже искушенным едокам. Рецептом мясного хлеба поделились на сайте vazhnoznat.

Как приготовить мясной хлеб Террин

Ингредиенты:

  • 400 г куриной грудки
  • 600 г бедер индейки, курицы или свинины
  • 150 г куриной печени
  • 70 г лука
  • 110 г сливок 33 % жирности
  • 1 яйцо
  • 13 г соли
  • 2 г черного перца
  • тимьян или другие специи
  • 100–150 г бекона или копченой грудинки
  • по 40–50 г фисташек и вяленой клюквы (по желанию)

Приготовление:

  1. Всё мясо (куриную грудку, бедро индейки, курицы или свинины) нарежьте мелким кубиком. Помойте, обсушите печень и очистьте ее от соединительных тканей. Крупно нарежьте ее.
  2. На сковороде на сливочном масле обжарьте лук, нарезанный мелким кубиком до полупрозрачности. К нему добавьте пару веточек тимьяна или других специй по вашему вкусу.
  3. Увеличьте нагрев и выложите на сковороду печень. Быстро обжарьте до румяности. Посолите и поперчите ее. Перемешайте и через минуту выключите нагрев. Дайте ей остыть и положите в холодильник.
  4. Соединяем ингредиенты в форме. Подготовьте форму для блюда. Лучше использовать пакет для запекания. Разрежьте его и выложите в форму. Смажьте свиным жиром.
  5. Тонко нарезанный бекон или копченую грудинку выложите в форму. Смешайте мясо до состояния фарша. Добавьте туда яйцо и жирные сливки. Поперчите и посолите. Перемешайте.
  6. Добавьте к нему обжаренную печень. Интенсивно вымесите фарш. По желанию можно добавить обжаренные фисташки и вяленую клюкву. Перемешайте. Фарш выложите в форму и утрамбуйте. Накройте сверху беконом.
  7. Поставьте террин в холодную духовку и включите нагрев до 160 градусов. Готовьте 1 час 20 минут.
  8. Блюду дайте остыть до комнатной температуры, а потом уберите в холодильник на сутки.

Ранее Евгений Клопотенко поделился рецептом рождественкой паляницы. Ваши близкие будут в восторге, если вы приготовите такую простую вкусную выпечку.

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