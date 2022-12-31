Що додати до крабового салату, щоб став соковитішим: рецепт з новорічним фруктом
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Мандаринки дадуть страві приємної кислинки і соковитості
Жодне новорічне меню неможливо уявити без салатів. Улюблені всіма страви, "Оселедець під шубою" чи "Олів’є", вже комусь і понабридали, а ось від салату з крабовими паличками ще б ніхто не відмовився. При цьому його також можна урізноманітнити.
Щоб страва вийшла ще більш соковитішою, в неї можна додати найноворічніший фрукт — мандаринки. Фудблогерка Аліна Бакалейко рекомендує брати якісні крабові палички (не вагові) а також середньо кислі мандарини.
Як приготувати салат з мандаринами
Інгредієнти:
- Крабові палички 100 г
- Мандарини 3-4 шт.
- Яйця 2 шт.
- Кукурудза 100 г
- Часник 1 зубчик
- Майонез
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Відварити та охолодити курячі яйця, нарізати середнім кубиком.
- Крабові палички розморозити та розрізати навпіл, а тоді теж кубиком.
- Додати кукурудзу.
- Мандарини гарно очистити від шкірки та білих прожилок, розділити на часточки і кожну розрізати на 3-4 шматочки.
- Додати натертий часник, спеції та майонез, ретельно перемішати.
Раніше рецептом простої в приготуванні закуски з рибною намазкою поділився український кухар Анатолій Добровольський.