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Що додати до крабового салату, щоб став соковитішим: рецепт з новорічним фруктом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Салат з мандаринами і крабовими паличками - рецепт
Салат з мандаринами і крабовими паличками - рецепт. Фото instagram.com/linaarsenjuk

Мандаринки дадуть страві приємної кислинки і соковитості

Жодне новорічне меню неможливо уявити без салатів. Улюблені всіма страви, "Оселедець під шубою" чи "Олів’є", вже комусь і понабридали, а ось від салату з крабовими паличками ще б ніхто не відмовився. При цьому його також можна урізноманітнити.

Щоб страва вийшла ще більш соковитішою, в неї можна додати найноворічніший фрукт — мандаринки. Фудблогерка Аліна Бакалейко рекомендує брати якісні крабові палички (не вагові) а також середньо кислі мандарини.

Як приготувати салат з мандаринами

Інгредієнти:

  • Крабові палички 100 г
  • Мандарини 3-4 шт.
  • Яйця 2 шт.
  • Кукурудза 100 г
  • Часник 1 зубчик
  • Майонез
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Відварити та охолодити курячі яйця, нарізати середнім кубиком.
  2. Крабові палички розморозити та розрізати навпіл, а тоді теж кубиком.
  3. Додати кукурудзу.
  4. Мандарини гарно очистити від шкірки та білих прожилок, розділити на часточки і кожну розрізати на 3-4 шматочки.
  5. Додати натертий часник, спеції та майонез, ретельно перемішати.

Раніше рецептом простої в приготуванні закуски з рибною намазкою поділився український кухар Анатолій Добровольський.

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#Рецепти #Мандарини #Салати