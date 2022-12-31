Що додати до крабового салату, щоб став соковитішим: рецепт з новорічним фруктом

Мандаринки дадуть страві приємної кислинки і соковитості

Жодне новорічне меню неможливо уявити без салатів. Улюблені всіма страви, "Оселедець під шубою" чи "Олів’є", вже комусь і понабридали, а ось від салату з крабовими паличками ще б ніхто не відмовився. При цьому його також можна урізноманітнити.

Щоб страва вийшла ще більш соковитішою, в неї можна додати найноворічніший фрукт — мандаринки. Фудблогерка Аліна Бакалейко рекомендує брати якісні крабові палички (не вагові) а також середньо кислі мандарини.

Як приготувати салат з мандаринами

Інгредієнти:

Крабові палички 100 г

Мандарини 3-4 шт.

Яйця 2 шт.

Кукурудза 100 г

Часник 1 зубчик

Майонез

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Відварити та охолодити курячі яйця, нарізати середнім кубиком. Крабові палички розморозити та розрізати навпіл, а тоді теж кубиком. Додати кукурудзу. Мандарини гарно очистити від шкірки та білих прожилок, розділити на часточки і кожну розрізати на 3-4 шматочки. Додати натертий часник, спеції та майонез, ретельно перемішати.

Раніше рецептом простої в приготуванні закуски з рибною намазкою поділився український кухар Анатолій Добровольський.