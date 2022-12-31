Что добавить к крабовому салату, чтобы стал более сочным: рецепт с новогодним фруктом

Мандаринки дадут блюду приятную кислинку и сочность

Ни одно новогоднее меню невозможно представить без салатов. Любимые всеми блюда, "Селедка под шубой" или "Оливье", уже кому-то и надоели, а вот от салата с крабовыми палочками еще бы никто не отказался. При этом его также можно разнообразить.

Чтобы блюдо получилось еще более сочным, в него можно добавить самый новогодний фрукт — мандаринки. Фудблогерша Алина Бакалейко рекомендует брать качественные крабовые палочки (не весовые), а также средне кислые мандарины.

Как приготовить салат с мандаринами

Ингредиенты:

Крабовые палочки 100 г

Мандарины 3-4 шт.

Яйца 2 шт.

Кукуруза 100 г

Чеснок 1 зубчик

Майонез

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Отварить и охладить куриные яйца, порезать средним кубиком. Крабовые палочки разморозить и разрезать пополам, а затем тоже кубиком. Добавить кукурузу. Мандарины хорошо очистить от кожуры и белых прожилок, разделить на дольки и разрезать каждую на 3-4 кусочка. Добавить натертый чеснок, специи и майонез тщательно перемешать.

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