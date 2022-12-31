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Что добавить к крабовому салату, чтобы стал более сочным: рецепт с новогодним фруктом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Салат с мандаринами и крабовыми палочками
Салат с мандаринами и крабовыми палочками. Фото instagram.com/linaarsenjuk

Мандаринки дадут блюду приятную кислинку и сочность

Ни одно новогоднее меню невозможно представить без салатов. Любимые всеми блюда, "Селедка под шубой" или "Оливье", уже кому-то и надоели, а вот от салата с крабовыми палочками еще бы никто не отказался. При этом его также можно разнообразить.

Чтобы блюдо получилось еще более сочным, в него можно добавить самый новогодний фрукт — мандаринки. Фудблогерша Алина Бакалейко рекомендует брать качественные крабовые палочки (не весовые), а также средне кислые мандарины.

Как приготовить салат с мандаринами

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 100 г
  • Мандарины 3-4 шт.
  • Яйца 2 шт.
  • Кукуруза 100 г
  • Чеснок 1 зубчик
  • Майонез
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Отварить и охладить куриные яйца, порезать средним кубиком.
  2. Крабовые палочки разморозить и разрезать пополам, а затем тоже кубиком.
  3. Добавить кукурузу.
  4. Мандарины хорошо очистить от кожуры и белых прожилок, разделить на дольки и разрезать каждую на 3-4 кусочка.
  5. Добавить натертый чеснок, специи и майонез тщательно перемешать.

Ранее рецептом простой в приготовлении закуски с рыбной намазкой поделился украинский повар Анатолий Добровольский.

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#Рецепты #Мандарины #Салаты