Что добавить к крабовому салату, чтобы стал более сочным: рецепт с новогодним фруктом
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Мандаринки дадут блюду приятную кислинку и сочность
Ни одно новогоднее меню невозможно представить без салатов. Любимые всеми блюда, "Селедка под шубой" или "Оливье", уже кому-то и надоели, а вот от салата с крабовыми палочками еще бы никто не отказался. При этом его также можно разнообразить.
Чтобы блюдо получилось еще более сочным, в него можно добавить самый новогодний фрукт — мандаринки. Фудблогерша Алина Бакалейко рекомендует брать качественные крабовые палочки (не весовые), а также средне кислые мандарины.
Как приготовить салат с мандаринами
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 100 г
- Мандарины 3-4 шт.
- Яйца 2 шт.
- Кукуруза 100 г
- Чеснок 1 зубчик
- Майонез
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Отварить и охладить куриные яйца, порезать средним кубиком.
- Крабовые палочки разморозить и разрезать пополам, а затем тоже кубиком.
- Добавить кукурузу.
- Мандарины хорошо очистить от кожуры и белых прожилок, разделить на дольки и разрезать каждую на 3-4 кусочка.
- Добавить натертый чеснок, специи и майонез тщательно перемешать.
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