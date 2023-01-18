Не гірше за желейних ведмедиків і без цукру: готуємо мармеладки лише з двох інгредієнтів

Швидкий та простий рецепт смачних мармеладок

Такі смачні цукерки ви приготуєте за п’ять хвилин, і ще трохи часу доведеться почекати доки вони застигнуть. Проте, якщо ваші діти полюбляють різноманітні желейні цукерки, то буде дешевше та корисніше, якщо ви приготуєте їх самотужки. У рецепті задіяно усього два інгредієнти та ніякого цукру. До речі, якщо ви полюбляєте такі десерти — зверніть увагу на ніжне желе з обліпихи.

Кулінарний блогер olha.holovina розповідає, що такі мармеладки можна робити разом з дітьми, а замість форми використовувати іграшку поп-іт. За годину ви отримаєте смачні й застиглі цукерки.

Інгредієнти:

300 мл

желатин — 25 гр

Приготування:

Виливаємо сік у сотейник, трішки підігріваємо і всипаємо желатин. Гріємо на маленькому вогні помішуючи, доки желатин повністю не розчиниться. Але не доводимо сік до кипіння, лише нагріваємо. Далі забираємо майбутні желейки з плити і даємо масі вистигнути до кімнатної температури. Розливаємо по силіконових формах та ставимо в холодильник на годину.

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