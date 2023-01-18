Не хуже желейных мишек и без сахара: готовим мармеладки только из двух ингредиентов
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Быстрый и простой рецепт вкусных мармеладок
Такие вкусные конфеты вы приготовите за пять минут, правда придется подождать, пока они застынут. Но если ваши дети любят разнообразные желейные конфеты, будет дешевле и полезнее, если вы приготовите их самостоятельно. В рецепте задействованы всего два ингредиента и никакого сахара. Кстати, если вы любите такие десерты – обратите внимание на нежное желе из облепихи.
Кулинарный блоггер olha.holovina рассказывает, что такие мармеладки можно делать вместе с детьми, а вместо формы использовать игрушку поп-ит. Через час вы получите вкусные и застывшие конфеты.
Ингредиенты:
- 300 мл
- желатин — 25 гр
Приготовление:
- Выливаем сок в сотейник, немного подогреваем и всыпаем желатин
- Подогреваем на маленьком огне постоянно помешивая до тех пор, пока желатин полностью не растворится. Но не доводим сок до кипения, только нагреваем.
- Далее снимаем будущие желейки с плиты и даем массе остыть до комнатной температуры.
- Разливаем по силиконовым формам и ставим в холодильник на час.
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