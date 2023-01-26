Вино в домашніх умовах: рецепт, який захочуть вивідати подруги
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Результат вартий докладених зусиль
Якщо хочете спробувати чогось новенького, смачного та натурального, спробуйте домашнє вино, помірне вживання якого покращує пам’ять і сприяє гарному настрою!
Процес виготовлення виноградного вина – це хоч і не складна, але кропітка справа. Найпростіше домашнє вино просто приготувати у 3-літровій банці, виходить смачний напій з першого разу приготування з будь-якого винограду, пише chudo-povar.
Як зробити вино з винограду самостійно
Інгредієнти:
- виноград чорний – 10 кг
- цукор-пісок – 2,5-3 кг
Приготування:
- Виноград не миємо, інакше змиємо дикі дріжджі, тільки перебираємо від гнилих ягід. Беремо немиті (це дуже важливо, інакше бродіння винного сусла не відбудеться) виноградні грона і ретельно оббираємо з них стиглі ягоди винограду.
- Перекладаємо виноград в емальоване відро і починаємо давити його. Давити краще руками або за допомогою дерев’яної ложки перетирати ягоди в пюре.
- Відро із соком та виноградною мезгою прикриваємо марлею. Залишаємо для бродіння у теплі приблизно на 4-5 днів. Двічі на день мезгу перемішуємо дерев’яною лопаткою, щоб осадити ягоди винограду, що піднялися на верх.
- Через 5 днів після того, як мезга (давлений виноград) злегка перебродить і знову підніметься до верху, відкидаємо ягоди на друшляк, для стікання соку, віджимаємо мезгу через марлю. Змішуємо обидва соки.
- Переливаємо в чисті 3-літрові банки чистий виноградний сік, засипаємо цукровий пісок. Все перемішуємо.
- На шийку банки одягаємо промиту гумову рукавичку, проколюємо голкою кілька дірочок у пальцях рукавички. Щільно обв’язуємо рукавичку гумкою по шийці банки.
- Вино залишаємо для бродіння на 2-3 тижні в домашніх умовах за кімнатної температури. Слідкуємо за рукавичкою, на початку процесу вона надувається, а коли здувається – процес бродіння вина закінчиться.
- Після того як дикі дріжджі осядуть, а вино висвітлиться, і припиняться "бульки", акуратно проціджуємо з осаду, так, щоб дріжджовий осад залишився на дні банки. Під час проціджування вина слідкуємо, щоб дріжджі не потрапили до чистих пляшок. Крім пляшок, домашнє вино з винограду можна перелити в чисті стерилізовані банки, щільно закупорити кришками або винними пробками.
- Виноградне вино виносимо у прохолодне місце приблизно на місяць, і протягом цього часу тричі переливаємо вино в інші пляшки, залишаючи осад у попередніх.
- Потім ще місяць відстоюємо вино у прохолодному місці та можемо дегустувати.
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