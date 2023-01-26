Вино в домашних условиях: рецепт, который захотят выведать подруги

Результат стоит приложенных усилий

Если хотите попробовать чего-нибудь новенького, вкусного и натурального, попробуйте домашнее вино, умеренное употребление которого улучшает память и способствует хорошему настроению!

Процесс изготовления виноградного вина — это хоть и не сложное, но кропотливое дело. Самое простое домашнее вино просто приготовить в 3-литровой банке, получается вкусный напиток с первого раза приготовления из любого винограда, пишет chudo-povar.

Как сделать вино из винограда самостоятельно

Ингредиенты:

виноград черный – 10 кг

сахар-песок – 2,5-3 кг

Приготовление:

Виноград не моем, иначе смоем дикие дрожжи, только перебираем от гнилых ягод. Берем немытые (это очень важно, иначе брожения винного сусла не произойдет) виноградные грозди и тщательно обираем с них спелые ягоды винограда. Перекладываем виноград в эмалированное ведро и начинаем его давить. Давить лучше руками или с помощью деревянной ложки перетирать ягоды в пюре. Ведро с соком и виноградной мезгой прикрываем марлей. Оставляем для брожения в тепле примерно на 4-5 дней. Два раза в день мезгу перемешиваем деревянной лопаткой, чтобы осадить поднявшиеся на верх ягоды винограда. Спустя 5 дней, после того, как мезга (давленый виноград) слегка перебродит и снова поднимется к верху, откидываем ягоды на дуршлаг, для стекания сока, отжимаем мезгу через марлю. Смешиваем оба сока. Переливаем в чистые 3-литровые банки чистый виноградный сок, засыпаем сахарный песок. Все перемешиваем. На горлышко банки одеваем промытую резиновую перчатку, прокалываем иголкой несколько дырочек в пальцах перчатки. Плотно обвязываем перчатку резинкой по горлышку банки. Вино оставляем для брожения на 2-3 недели в домашних условиях при комнатной температуре. Следим за перчаткой, вначале процесса она надувается, а когда сдуется – процесс брожения вина закончится. После того как дикие дрожжи осядут, а вино осветлится, и прекратятся "бульки", аккуратно процеживаем с осадка, так, чтобы дрожжевой осадок остался на дне банки. Во время процеживания вина следим, чтобы дрожжи не попали в чистые бутылки. Помимо бутылок, домашнее вино из винограда можно перелить в чистые стерилизованные банки, плотно укупорить крышками или винными пробками. Виноградное вино выносим в прохладное место примерно на месяц, и в течение этого времени три раза переливаем вино в другие бутылки, оставляя осадок в предыдущих. Затем еще месяц отстаиваем вино в прохладном месте и можем дегустировать.

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