Вафлі з фаршем або бризолі: швидкий рецепт ситної вечері

Страва дуже швидка у приготуванні та дуже смачна

Після роботи, коли зовсім немає сил та й бажання годину стояти біля плити та готувати щось складне на вечерю, тоді на допомогу приходять швидкі рецепти смачних та ситних страв. Раніше ми ділилися рецептом лінивих пиріжків з яйцями та цибулею за 15 хвилин, а тепер хочеш розповісти, як приготувати м’ясні бризолі, або по-простому — вафлі з фаршем.

Рецептом такої страви поділилася кулінарний блогер Наталі Рижкова на своїй сторінці в Інстаграм. Варто відзначити, що попри свою простоту, страва виходить дуже ситною і неймовірно смачною.

Вафлі з фаршем або бризолі: рецепт

Інгредієнти:

фарш курячий або яловичий (який любите)

1 цибулина

1 ст.л. сметани

2 зубчики часнику

3 яйця (1 шт до фаршу, 2 шт щоб обсмажувати вафлі)

сіль, перець, зелень

1 пачка круглих маленьких вафель

Спосіб приготування:

Для початку потрібно приготувати фарш. До м’яса додайте цибулю, часник, сіль, перець, яйце, зелень, сметану і перемішайте все в однорідну масу! Наступний крок — візьміть 2 яйця і збийте їх до однорідної густини. Після цього починайте формувати брізолі: візьміть одну вафлю, намажте її фаршем і накрийте іншою вафелькою. Сформовані брізолі вмочуйте в яйці і обсмажуйте з двох боків.

Раніше ми розповідали, як приготувати пишні та дуже ніжні оладки без борошна за 10 хвилин. Це дуже простий рецепт смачної страви для всієї родини.