Вафлі з фаршем або бризолі: швидкий рецепт ситної вечері
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Страва дуже швидка у приготуванні та дуже смачна
Після роботи, коли зовсім немає сил та й бажання годину стояти біля плити та готувати щось складне на вечерю, тоді на допомогу приходять швидкі рецепти смачних та ситних страв. Раніше ми ділилися рецептом лінивих пиріжків з яйцями та цибулею за 15 хвилин, а тепер хочеш розповісти, як приготувати м’ясні бризолі, або по-простому — вафлі з фаршем.
Рецептом такої страви поділилася кулінарний блогер Наталі Рижкова на своїй сторінці в Інстаграм. Варто відзначити, що попри свою простоту, страва виходить дуже ситною і неймовірно смачною.
Вафлі з фаршем або бризолі: рецепт
Інгредієнти:
- фарш курячий або яловичий (який любите)
- 1 цибулина
- 1 ст.л. сметани
- 2 зубчики часнику
- 3 яйця (1 шт до фаршу, 2 шт щоб обсмажувати вафлі)
- сіль, перець, зелень
- 1 пачка круглих маленьких вафель
Спосіб приготування:
- Для початку потрібно приготувати фарш. До м’яса додайте цибулю, часник, сіль, перець, яйце, зелень, сметану і перемішайте все в однорідну масу!
- Наступний крок — візьміть 2 яйця і збийте їх до однорідної густини.
- Після цього починайте формувати брізолі: візьміть одну вафлю, намажте її фаршем і накрийте іншою вафелькою.
- Сформовані брізолі вмочуйте в яйці і обсмажуйте з двох боків.
Раніше ми розповідали, як приготувати пишні та дуже ніжні оладки без борошна за 10 хвилин. Це дуже простий рецепт смачної страви для всієї родини.