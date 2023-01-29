Вафли с фаршем или бризоли: быстрый рецепт сытного ужина
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Блюдо очень быстрое в приготовлении и очень вкусное
После работы, когда совсем нет сил да и желания час стоять у плиты и готовить что-то сложное на ужин, тогда на помощь приходят быстрые рецепты вкусных и сытных блюд. Ранее мы делились рецептом ленивых пирожков с яйцами и луком за 15 минут, а теперь хоти рассказать, как приготовить мясные бризоли, или по-простому — вафли с фаршем.
Рецептом такого блюда поделилась кулинарный блогер Натали Рыжкова на своей странице в Инстаграм. Стоит отметить, что несмотря на свою простоту, блюдо получается очень сытным и невероятно вкусным.
Вафли с фаршем или бризоли: рецепт
Ингредиенты:
- фарш куриный или говяжий (который любите)
- 1 луковица
- 1 ст.л.сметаны
- 2 зубчики чеснока
- 3 яйца (1 шт до фарша, 2 шт чтобы обжаривать вафли)
- соль, перец, зелень
- 1 пачка круглых маленьких вафлей
Способ приготовления:
- Для начала нужно приготовить фарш. К мясу добавьте лук, чеснок, соль, перец, яйцо, зелень, сметану и все перемешайте в однородную массу!
- Следующий шаг — возьмите 2 яйца и взбейте их до однородной густоты.
- После начинайте формировать бризоли: возьмите одну вафлю, намажьте ее фаршем и накройте другой вафелькой.
- Сформированные бризоли обмакиваете в яйце и обжаривайте с двух сторон.
Раньше мы рассказывали, как приготовить пышные и очень нежные оладьи без муки за 10 минут. Это очень простой рецепт вкусного блюда для всей семьи.