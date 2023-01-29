Вафли с фаршем или бризоли: быстрый рецепт сытного ужина

Блюдо очень быстрое в приготовлении и очень вкусное

После работы, когда совсем нет сил да и желания час стоять у плиты и готовить что-то сложное на ужин, тогда на помощь приходят быстрые рецепты вкусных и сытных блюд. Ранее мы делились рецептом ленивых пирожков с яйцами и луком за 15 минут, а теперь хоти рассказать, как приготовить мясные бризоли, или по-простому — вафли с фаршем.

Рецептом такого блюда поделилась кулинарный блогер Натали Рыжкова на своей странице в Инстаграм. Стоит отметить, что несмотря на свою простоту, блюдо получается очень сытным и невероятно вкусным.

Вафли с фаршем или бризоли: рецепт

Ингредиенты:

фарш куриный или говяжий (который любите)

1 луковица

1 ст.л.сметаны

2 зубчики чеснока

3 яйца (1 шт до фарша, 2 шт чтобы обжаривать вафли)

соль, перец, зелень

1 пачка круглых маленьких вафлей

Способ приготовления:

Для начала нужно приготовить фарш. К мясу добавьте лук, чеснок, соль, перец, яйцо, зелень, сметану и все перемешайте в однородную массу! Следующий шаг — возьмите 2 яйца и взбейте их до однородной густоты. После начинайте формировать бризоли: возьмите одну вафлю, намажьте ее фаршем и накройте другой вафелькой. Сформированные бризоли обмакиваете в яйце и обжаривайте с двух сторон.

Раньше мы рассказывали, как приготовить пышные и очень нежные оладьи без муки за 10 минут. Это очень простой рецепт вкусного блюда для всей семьи.