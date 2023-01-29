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Вафли с фаршем или бризоли: быстрый рецепт сытного ужина

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Мясные бризоли - рецепт
Мясные бризоли - рецепт. Фото instagram

Блюдо очень быстрое в приготовлении и очень вкусное

После работы, когда совсем нет сил да и желания час стоять у плиты и готовить что-то сложное на ужин, тогда на помощь приходят быстрые рецепты вкусных и сытных блюд. Ранее мы делились рецептом ленивых пирожков с яйцами и луком за 15 минут, а теперь хоти рассказать, как приготовить мясные бризоли, или по-простому — вафли с фаршем.

Рецептом такого блюда поделилась кулинарный блогер Натали Рыжкова на своей странице в Инстаграм. Стоит отметить, что несмотря на свою простоту, блюдо получается очень сытным и невероятно вкусным.

Вафли с фаршем или бризоли: рецепт

Ингредиенты:

  • фарш куриный или говяжий (который любите)
  • 1 луковица
  • 1 ст.л.сметаны
  • 2 зубчики чеснока
  • 3 яйца (1 шт до фарша, 2 шт чтобы обжаривать вафли)
  • соль, перец, зелень
  • 1 пачка круглых маленьких вафлей

Способ приготовления:

  1. Для начала нужно приготовить фарш. К мясу добавьте лук, чеснок, соль, перец, яйцо, зелень, сметану и все перемешайте в однородную массу!
  2. Следующий шаг — возьмите 2 яйца и взбейте их до однородной густоты.
  3. После начинайте формировать бризоли: возьмите одну вафлю, намажьте ее фаршем и накройте другой вафелькой.
  4. Сформированные бризоли обмакиваете в яйце и обжаривайте с двух сторон.

Раньше мы рассказывали, как приготовить пышные и очень нежные оладьи без муки за 10 минут. Это очень простой рецепт вкусного блюда для всей семьи.

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#Рецепт #Ужин