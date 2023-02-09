Пів години та закуска готова: рецепт незвичайних маринованих помідорів із гірчицею
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Швидко, просто і неймовірно смачно!
Навіщо готувати щось складне на закуску, якщо можна "наворочений" рецепт замінити простим і швидким, який нічим не поступиться до смаку. Наприклад, це можуть бути смачні помідори корейською, або ж приготувати мариновані помідори з часником і гірчицею всього за 30 хвилин.
Все, що вам потрібно буде зробити — це змішати інгредієнти, а потім все разом з помідорами відправити в холодильник, пише портал prostoway. Пів години і ви матимете відмінну закуску до будь-яких страв.
Мариновані помідори: рецепт
Інгредієнти:
- помідори – 3 шт.;
- зелень — 15 г;
- французька гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль — ½ ч.л.;
- цукор — ½ ч.л.;
- мелений перець — 1 щіпка;
- часник – 3 зубки;
- яблучний оцет – 2 ст.
- олія – 3 ст.л.
Спосіб приготування:
- Зелень і часник подрібніть і змішайте з іншими інгредієнтами для заправки: гірчицею, цукром, сіллю, оцтом, олією.
- Помідори наріжте на кухлі та покладіть у заправку. Кожен шматочок має бути добре перемазаний.
- Накрийте миску харчовою плівкою та поставте в холодильник на 30 хв. Якщо є можливість, можете потримати трохи довше. Буде ще смачніше.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом хрону з помідорів і хрону. Робити таку гостру закуску просто та швидко.