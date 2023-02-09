Пів години та закуска готова: рецепт незвичайних маринованих помідорів із гірчицею

Швидко, просто і неймовірно смачно!

Навіщо готувати щось складне на закуску, якщо можна "наворочений" рецепт замінити простим і швидким, який нічим не поступиться до смаку. Наприклад, це можуть бути смачні помідори корейською, або ж приготувати мариновані помідори з часником і гірчицею всього за 30 хвилин.

Все, що вам потрібно буде зробити — це змішати інгредієнти, а потім все разом з помідорами відправити в холодильник, пише портал prostoway. Пів години і ви матимете відмінну закуску до будь-яких страв.

Мариновані помідори: рецепт

Інгредієнти:

помідори – 3 шт.;

зелень — 15 г;

французька гірчиця — 1 ч. л.;

сіль — ½ ч.л.;

цукор — ½ ч.л.;

мелений перець — 1 щіпка;

часник – 3 зубки;

яблучний оцет – 2 ст.

олія – 3 ст.л.

Спосіб приготування:

Зелень і часник подрібніть і змішайте з іншими інгредієнтами для заправки: гірчицею, цукром, сіллю, оцтом, олією. Помідори наріжте на кухлі та покладіть у заправку. Кожен шматочок має бути добре перемазаний. Накрийте миску харчовою плівкою та поставте в холодильник на 30 хв. Якщо є можливість, можете потримати трохи довше. Буде ще смачніше.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом хрону з помідорів і хрону. Робити таку гостру закуску просто та швидко.