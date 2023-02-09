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Пів години та закуска готова: рецепт незвичайних маринованих помідорів із гірчицею

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Рецепт швидких маринованих помідорів
Рецепт швидких маринованих помідорів. Фото pexels.com

Швидко, просто і неймовірно смачно!

Навіщо готувати щось складне на закуску, якщо можна "наворочений" рецепт замінити простим і швидким, який нічим не поступиться до смаку. Наприклад, це можуть бути смачні помідори корейською, або ж приготувати мариновані помідори з часником і гірчицею всього за 30 хвилин.

Все, що вам потрібно буде зробити — це змішати інгредієнти, а потім все разом з помідорами відправити в холодильник, пише портал prostoway. Пів години і ви матимете відмінну закуску до будь-яких страв.

Мариновані помідори: рецепт

Інгредієнти:

  • помідори – 3 шт.;
  • зелень — 15 г;
  • французька гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль — ½ ч.л.;
  • цукор — ½ ч.л.;
  • мелений перець — 1 щіпка;
  • часник – 3 зубки;
  • яблучний оцет – 2 ст.
  • олія – 3 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Зелень і часник подрібніть і змішайте з іншими інгредієнтами для заправки: гірчицею, цукром, сіллю, оцтом, олією.
  2. Помідори наріжте на кухлі та покладіть у заправку. Кожен шматочок має бути добре перемазаний.
  3. Накрийте миску харчовою плівкою та поставте в холодильник на 30 хв. Якщо є можливість, можете потримати трохи довше. Буде ще смачніше.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом хрону з помідорів і хрону. Робити таку гостру закуску просто та швидко.

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#Рецепт #Помідор #Закуска