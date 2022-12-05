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Гостра закуска, від якої в захваті усі чоловіки: рецепт хріновини з помідорів і хріну (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Хріновина - гострий соус з томатами і хріном Новина оновлена 05 грудня 2022, 15:41
Хріновина - гострий соус з томатами і хріном. Фото olivkin.com

Хріновина традиційно подається до м’ясних страв, у тому числі і до холодцю

Будь-яку страву можна доповнити новим смаком за допомогою смачного соусу. Наприклад, домашній пісний майонез нічим не поступається за смаком магазинному. А для любителів чогось гостренького підійде гострий соус, а саме — хріновина!

"Гостра закуска, від якої в захваті майже усі чоловіки! На свіжий хліб, да з салом, да з борщем….. смакота!", — запевняє фудблогерка Тетяна (_tanyushina_). Робити її просто і швидко! Зберігається довго, але тільки в холодильнику!

Як приготувати хріновину

Інгредієнти:

  • 1 кг помідорів
  • 100 г кореня хріну
  • 100 г часнику
  • 1 ч.л. солі
  • 2 ч.л. цукру

Приготування:

  1. Корінь хріну і часник очистити. Помідори нарізати на шматочки.
  2. Все перекрутити через м’ясорубку. Додати сіль, цукор та перемішати.
  3. Розкласти в стерильні банки, закрутити гвинтовими кришками або закрити капроновими, і поставити в холодильник.

Доповнимо, що заправки надають пікантності та "родзинки", покращуючи смак будь-якої страви. Є й універсальні соуси, але й такі, які підходять саме до макаронів.

Теги:
#Закуски #Хрін #Рецепти