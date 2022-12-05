Гостра закуска, від якої в захваті усі чоловіки: рецепт хріновини з помідорів і хріну (відео)
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Хріновина традиційно подається до м’ясних страв, у тому числі і до холодцю
Будь-яку страву можна доповнити новим смаком за допомогою смачного соусу. Наприклад, домашній пісний майонез нічим не поступається за смаком магазинному. А для любителів чогось гостренького підійде гострий соус, а саме — хріновина!
"Гостра закуска, від якої в захваті майже усі чоловіки! На свіжий хліб, да з салом, да з борщем….. смакота!", — запевняє фудблогерка Тетяна (_tanyushina_). Робити її просто і швидко! Зберігається довго, але тільки в холодильнику!
Як приготувати хріновину
Інгредієнти:
- 1 кг помідорів
- 100 г кореня хріну
- 100 г часнику
- 1 ч.л. солі
- 2 ч.л. цукру
Приготування:
- Корінь хріну і часник очистити. Помідори нарізати на шматочки.
- Все перекрутити через м’ясорубку. Додати сіль, цукор та перемішати.
- Розкласти в стерильні банки, закрутити гвинтовими кришками або закрити капроновими, і поставити в холодильник.
Доповнимо, що заправки надають пікантності та "родзинки", покращуючи смак будь-якої страви. Є й універсальні соуси, але й такі, які підходять саме до макаронів.