Гостра закуска, від якої в захваті усі чоловіки: рецепт хріновини з помідорів і хріну (відео)

Хріновина традиційно подається до м’ясних страв, у тому числі і до холодцю

Будь-яку страву можна доповнити новим смаком за допомогою смачного соусу. Наприклад, домашній пісний майонез нічим не поступається за смаком магазинному. А для любителів чогось гостренького підійде гострий соус, а саме — хріновина!

"Гостра закуска, від якої в захваті майже усі чоловіки! На свіжий хліб, да з салом, да з борщем….. смакота!", — запевняє фудблогерка Тетяна (_tanyushina_). Робити її просто і швидко! Зберігається довго, але тільки в холодильнику!

Як приготувати хріновину

Інгредієнти:

1 кг помідорів

100 г кореня хріну

100 г часнику

1 ч.л. солі

2 ч.л. цукру

Приготування:

Корінь хріну і часник очистити. Помідори нарізати на шматочки. Все перекрутити через м’ясорубку. Додати сіль, цукор та перемішати. Розкласти в стерильні банки, закрутити гвинтовими кришками або закрити капроновими, і поставити в холодильник.

Доповнимо, що заправки надають пікантності та "родзинки", покращуючи смак будь-якої страви. Є й універсальні соуси, але й такі, які підходять саме до макаронів.