Острая закуска, от которой в восторге все мужчины: рецепт хреновины из помидоров и хрена (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Хреновина традиционно подается к мясным блюдам, в том числе и к холодцу
Любое блюдо можно дополнить новым вкусом с помощью вкусного соуса. Например, домашний постный майонез ничем не уступает магазинному вкусу. А для любителей чего-нибудь остренького подойдет острый соус, а именно – хреновина!
"Острая закуска, от которой в восторге почти все мужчины! На свежий хлеб, да с салом, да с борщом….. вкуснятина!", — уверяет фудблогерша Татьяна (_tanyushina_). Делать его просто и быстро! Сохраняется долго, но только в холодильнике!
Как приготовить хреновину
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров
- 100 г корня хрена
- 100 г чеснока
- 1 ч.л. соли
- 2 ч.л. сахара
Приготовление:
- Корень хрена и чеснок очистить. Помидоры порезать на кусочки.
- Все перекрутить через мясорубку. Добавить соль, сахар и перемешать.
- Разложить в стерильные банки, закрутить винтовыми крышками или закрыть капроновыми, и поставить в холодильник.
Дополним, что заправки придают пикантности и "изюминки", улучшая вкус любого блюда. Есть и универсальные соусы, но и такие, которые подходят именно к макаронам.