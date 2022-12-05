Острая закуска, от которой в восторге все мужчины: рецепт хреновины из помидоров и хрена (видео)

Хреновина традиционно подается к мясным блюдам, в том числе и к холодцу

Любое блюдо можно дополнить новым вкусом с помощью вкусного соуса. Например, домашний постный майонез ничем не уступает магазинному вкусу. А для любителей чего-нибудь остренького подойдет острый соус, а именно – хреновина!

"Острая закуска, от которой в восторге почти все мужчины! На свежий хлеб, да с салом, да с борщом….. вкуснятина!", — уверяет фудблогерша Татьяна (_tanyushina_). Делать его просто и быстро! Сохраняется долго, но только в холодильнике!

Как приготовить хреновину

Ингредиенты:

1 кг помидоров

100 г корня хрена

100 г чеснока

1 ч.л. соли

2 ч.л. сахара

Приготовление:

Корень хрена и чеснок очистить. Помидоры порезать на кусочки. Все перекрутить через мясорубку. Добавить соль, сахар и перемешать. Разложить в стерильные банки, закрутить винтовыми крышками или закрыть капроновыми, и поставить в холодильник.

Дополним, что заправки придают пикантности и "изюминки", улучшая вкус любого блюда. Есть и универсальные соусы, но и такие, которые подходят именно к макаронам.