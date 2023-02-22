Чому в деруни не слід додавати яйця: цієї помилки припускається багато господинь

Забирайте зі складу дерунів яйця і не переживайте, що страва не вийде

Деруни — це дуже ситний варіант обіду, адже вони чудово насичують організм. Щобільше, їх можна їсти навіть під час посту, який, до речі, починається після Масляної. Однак під час готування дерунів багато домогосподарок припускаються серйозної помилки. Що це за помилка – читайте далі.

Головною помилкою багатьох господинь є додавання до рецепта курячих яєць, пише Ukr.Media. Не варто думати, що без цього інгредієнта страва вийде суха, адже є альтернатива.

Чим замінити яйця в дерунах

Перше – можна додати звичайний крохмаль. Деруни з крохмалем без яєць виходять хрусткі, м’які та пишні.

Друге – майонез. Налийте пару столових ложок у терту картоплю, і ваша страва стане соковитим, ситним та з незвичайним смаком.

Третє – сметана або кефір. Додаючи молочні продукти, ви уникаєте потемніння картоплі. Однак у такому випадку деруни потрібно смажити відразу ж, щоб вони вийшли світліше.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати деруни по-китайськи. Вони не поступаються на смак звичній нам страві.