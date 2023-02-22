Почему в драники не следует добавлять яйца: эту ошибку допускают многие хозяйки

Убирайте из состава дерунов яйца и не переживайте, что блюдо не получится

Драники — это очень сытный вариант обеда, ведь они прекрасно насыщают организм. Более того, их можно есть даже во время поста, который кстати начинается после Масленицы. Однако во время готовки драников многие домохозяйки допускают серьезную ошибку. Что это за ошибка — читайте далее.

Главной ошибкой многих хозяек является добавление в рецепт куриных яиц, пишет Ukr.Media. Не стоит думать, что без этого ингредиента блюдо получится сухое, ведь есть альтернатива.

Чем заменить яйца в драниках

Первое — можно добавить обычный крахмал. Драники с крахмалом без яиц получаются хрустящие, мягкие и пышные.

Второе — майонез. Налейте пару столовых ложек в тертый картофель, и ваше блюдо станет сочным, сытным и с необычным вкусом.

Третье — сметана или кефир. Добавляя молочные продукты, вы избегаете потемнения картофеля. Однако в таком случает драники нужно жарить сразу же, чтобы они получились светлее.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить драники по-китайски. Они не уступают по вкусу привычному нам блюду.