Смачний сніданок без цукру: рецепт корисних оладок з яблуком та бананом
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Швидко, просто, дуже смачно і корисно.
Оладки — це дуже класний сніданок, особливо якщо вони солоденькі, смачні і без цукру. А якщо додати до них трохи фруктів, то можна значно підвищити їх користь. А знаючи деякі хитрощі, можна приготувати дуже пишні оладки.
Шеф-кухар Саєнко Валентина на своїй сторінці в Інстаграм поділилась рецептом смачних оладок з яблук та бананів. Буквально 5 хвилин і смачна і корисна страва готова.
Оладки з яблук і бананів: рецепт
Інгредієнти:
- Яблуко — 1 шт
- Банан — 1 шт
- Яйце — 1 шт
- Розпушувач — 1 ч л
- Кориця
- Борошно — 3-4 ст л
Спосіб приготування:
- Яблуко натираємо на велику тертку. Банан розминаємо виделкою. Додаємо розпушувач.
- Яблуко трішки віджимаємо і додаємо до банана. Слідом яйце, борошно і корицю. Маса має бути густа і "повітряна". Можливо знадобиться ще ложка борошна.
- Смажимо на середньому вогні до рум’яності.
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