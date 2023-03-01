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Смачний сніданок без цукру: рецепт корисних оладок з яблуком та бананом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Оладки з яблук і бананів — рецепт Новина оновлена 01 березня 2023, 22:40
Оладки з яблук і бананів — рецепт. Фото pexels.com

Швидко, просто, дуже смачно і корисно.

Оладки — це дуже класний сніданок, особливо якщо вони солоденькі, смачні і без цукру. А якщо додати до них трохи фруктів, то можна значно підвищити їх користь. А знаючи деякі хитрощі, можна приготувати дуже пишні оладки.

Шеф-кухар Саєнко Валентина на своїй сторінці в Інстаграм поділилась рецептом смачних оладок з яблук та бананів. Буквально 5 хвилин і смачна і корисна страва готова.

Оладки з яблук і бананів: рецепт

Інгредієнти:

  • Яблуко — 1 шт
  • Банан — 1 шт
  • Яйце — 1 шт
  • Розпушувач — 1 ч л
  • Кориця
  • Борошно — 3-4 ст л

Спосіб приготування:

  1. Яблуко натираємо на велику тертку. Банан розминаємо виделкою. Додаємо розпушувач.
  2. Яблуко трішки віджимаємо і додаємо до банана. Слідом яйце, борошно і корицю. Маса має бути густа і "повітряна". Можливо знадобиться ще ложка борошна.
  3. Смажимо на середньому вогні до рум’яності.

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