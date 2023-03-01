Смачний сніданок без цукру: рецепт корисних оладок з яблуком та бананом

Швидко, просто, дуже смачно і корисно.

Оладки — це дуже класний сніданок, особливо якщо вони солоденькі, смачні і без цукру. А якщо додати до них трохи фруктів, то можна значно підвищити їх користь. А знаючи деякі хитрощі, можна приготувати дуже пишні оладки.

Шеф-кухар Саєнко Валентина на своїй сторінці в Інстаграм поділилась рецептом смачних оладок з яблук та бананів. Буквально 5 хвилин і смачна і корисна страва готова.

Оладки з яблук і бананів: рецепт

Інгредієнти:

Яблуко — 1 шт

Банан — 1 шт

Яйце — 1 шт

Розпушувач — 1 ч л

Кориця

Борошно — 3-4 ст л

Спосіб приготування:

Яблуко натираємо на велику тертку. Банан розминаємо виделкою. Додаємо розпушувач. Яблуко трішки віджимаємо і додаємо до банана. Слідом яйце, борошно і корицю. Маса має бути густа і "повітряна". Можливо знадобиться ще ложка борошна. Смажимо на середньому вогні до рум’яності.

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