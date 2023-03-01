Вкусный завтрак без сахара: рецепт полезных оладий с яблоком и бананом

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Оладьи – это очень классный завтрак, особенно если они сладенькие, вкусные и без сахара. А если добавить к ним немного фруктов, можно значительно повысить их пользу. А зная некоторые уловки, можно приготовить очень пышные оладьи.

Шеф-повар Саенко Валентина на своей странице в Инстаграме поделилась рецептом вкусных оладий из яблок и бананов. Буквально 5 минут и вкусное и полезное блюдо готово.

Оладьи из яблок и бананов: рецепт

Ингредиенты:

Яблоко — 1 шт

Банан — 1 шт.

Яйцо — 1 шт

Разрыхлитель — 1 ч л

Корица

Мука – 3-4 ст л

Способ приготовления:

Яблоко натираем на большую терку. Банан разминаем вилкой. Добавляем разрыхлитель. Яблоко немного отжимаем и добавляем к банану. Следом яйцо, муку и корицу. Масса должна быть густой и "воздушной". Возможно, понадобится еще ложка муки. Жарим на среднем огне до румяности.

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