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Вкусный завтрак без сахара: рецепт полезных оладий с яблоком и бананом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Оладьи из яблок и бананов Новость обновлена 01 марта 2023, 22:40
Оладьи из яблок и бананов. Фото pexels.com

Быстро, просто, очень вкусно и полезно.

Оладьи – это очень классный завтрак, особенно если они сладенькие, вкусные и без сахара. А если добавить к ним немного фруктов, можно значительно повысить их пользу. А зная некоторые уловки, можно приготовить очень пышные оладьи.

Шеф-повар Саенко Валентина на своей странице в Инстаграме поделилась рецептом вкусных оладий из яблок и бананов. Буквально 5 минут и вкусное и полезное блюдо готово.

Оладьи из яблок и бананов: рецепт

Ингредиенты:

  • Яблоко — 1 шт
  • Банан — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт
  • Разрыхлитель — 1 ч л
  • Корица
  • Мука – 3-4 ст л

Способ приготовления:

  1. Яблоко натираем на большую терку. Банан разминаем вилкой. Добавляем разрыхлитель.
  2. Яблоко немного отжимаем и добавляем к банану. Следом яйцо, муку и корицу. Масса должна быть густой и "воздушной". Возможно, понадобится еще ложка муки.
  3. Жарим на среднем огне до румяности.

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