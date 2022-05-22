Как приготовить пышные оладки, чтобы они не прилипали к сковороде: рецепт идеального завтрака

Чтобы оладки получились пышными и не опадали, важно соблюдать несколько правил.

Оладьи — это идеальный завтрак, которым можно накормить всю семью. Они готовятся очень просто и быстро, что сокращает ваше время на кухне, особенно по утрам. Однако часто бывает, что блины или оладьи получаются резиновыми или быстро опадают, или еще хуже прилипают к сковороде, от чего после рвутся или пригорают. Чтобы избежать этих "проблем", нужно знать, почему они появляются.

О причинах того, почему оладьи прилипают к сковороде, сообщает Ukr.Media.

Почему оладьи прилипают к сковородке

Слишком мало масла на сковороде. Готовка на холодной поверхности, а она должна быть раскаленной. Сковорода не предназначена для выпечки оладий и блинов. Желательно использовать толстостенную эмалированную, с антипригарным покрытием или чугунную посуду. Тесто получилось очень редкое. И не забывайте своевременно переворачивать свои блины или оладьи.

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Рецепт вкусных и пышных оладий

Ингредиенты:

кефир 300 мл

сода 0,5–1 ч л

сахар 1-1,5 ст л

соль щепотка

мука 1,5 ст (стакан 200 мл)

Способ приготовления:

Смешайте кефир и соду. Хорошо все перемешайте, чтобы появилась пена. Затем всыпьте сахар и соль, и снова все перемешайте. Но ни в коем случае не добавляйте больше сахара, иначе пышных оладий вам не видать. Муку добавляйте постепенно. Тесто должно получиться густым. Жарить оладьи нужно сразу после того, как вы замесили тесто. На хорошо разогретую сковороду налейте масло и выливайте по одному будущие оладьи. Жарить из нужно на среднем огне. Жарьте до румяной корочки с обеих сторон, а после выкладывайте блинчики на салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Отметим, что это рецепт несладких оладий. Чтобы подсластить их при подаче, не забудьте взять вкусное варенье, мед или сгущенку.

Во время приготовления блинов также могут беспокоить комки. Как их избежать в процессе приготовления теста — узнайте в нашем предыдущем материале.