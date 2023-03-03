Приготування займе всього 15 хвилин: рецепт незвичайного молочного десерту
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Смачний торт без випічки 100% сподобається всім, хто його спробує
Багато господинь бояться готувати різні торти, адже рецепти часто важкі, заплутані і займають багато часу. Щоб не відмовляти собі в задоволенні поласувати домашніми десертами, на виручку приходять швидкі і прості рецепти. Іноді, щоб приготувати смачний торт навіть непотрібно нічого випікати.
Кулінарний блогер Валерія Деменчук, яка і поділилась рецептом молочного десерту без випічки в своєму блозі в Інстаграм відмічає, що на приготування у вас піде всього 15 хв, а вже через 2 год, які потрібні на застигання, ви будете смакувати такий простим і смачним тортиком.
Торт з молока без випічки: рецепт
Інгредієнти:
- Молоко — 200 мл
- Сметана — 350 г
- Ванільний цукор — 10 г
- Цукор — 70 г
- Жовтки — 3 шт
- Желатин 20 г + 100 мл холодного молока
Спосіб приготування:
- Желатин заливаємо молоком і залишаємо набухати.
- В ківшику або маленькій каструльці змішуємо вінчиком жовтки з цукром, додаємо молоко, перемішуємо і ставимо на маленький вогонь. Періодично помішуємо та варимо до закипання. Даємо трішки охолонути.
- Сметану змішуємо з ванільним цукром і додаємо яєчно-молочну суміш.
- Додаємо розтоплений в мікрохвильовій желатин і ретельно перемішуємо.
- Виливаємо у форму і відправляємо у холодильник на 2-3 год.
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