Стратегічний запас їжі у воєнний час: секрети тривалого зберігання продуктів

Прості правила можуть урятувати вам життя

Перебої з постачанням продуктів, їхнє подорожчання, відключення світла — ми живемо у складний воєнний час. Безумовно, кожна господиня думає не лише про закупівлю продуктів, а й про те, як продовжити термін їхнього "життя".

І якщо взимку багато продуктів можна було врятувати, вивісивши їх за вікно, то з настанням весни питання стоїть гостріше. Разом зі Smak.ua розглянемо основні правила зберігання їжі.

Як зберегти продукти під час війни

Використовуйте термосумку, фольгу чи папір

Це ідеальний варіант. У термосумці або термопакеті найкраще зберігати продукти, що швидко псуються, — м’ясні та молочні.

Якщо термосумки не знайшлося, оберніть продукти папером і обмотайте рушником. Помістіть продукти в посуд з максимально охолодженими стінками та зберігайте у найпрохолоднішому місці.

Фольга також добре підтримує температуру. Якщо вона є, загорніть у неї продукти. Якщо ні — постарайтеся знайти у найближчому магазині чи серед гуманітарної допомоги.

Робіть домашні консерви.

На консерви згодиться як риба, і м'ясо. Для їхнього приготування можна брати як свіжі продукти, так і заморожені.

Спосіб приготування:

Рибу або м'ясо розділіть на шматочки, посоліть їх трохи більше звичайного, розкладіть по баночках і залийте олією. Накрийте банки кришками і поставте в духовку на 4-5 годин при температурі 120 градусів.

Зберігайте продукти у темних місцях

М’ясо, рибу та сало можна зберігати в сольовому розчині – для цього потрібно розвести 10 ст. л. солі на 500 мл води. Перед вживанням не забудьте вимочити продукти у холодній прісній воді.

А ось овочі та фрукти потрібно скласти в ємності та в ідеалі пересипати піском. Постарайтеся зберігати так, щоб вони мінімально стикалися один з одним

Робіть цукати та компоти

Зіпсовані фрукти можна проварити в солодкому сиропі та висушити. Такі цукати зберігатимуться довгий час. А шкірку цитрусових можна підсушити на сонці та додавати до чаю.

У питанні зберігання продуктів важливе значення має упаковка. Ми вже писали, як правильно потрібно упаковувати продукти, щоб продовжити їхню "службу".