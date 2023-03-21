Напої, які підкорять серця дітей: топ-5 молочних коктейлів для святкового настрою
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Смачний спосіб пригостити малюків корисними фруктами
Молочні коктейлі – знахідка у спеку. Вони охолоджують, приємні на смак та легко готуються. Поряд з "Полуничним мохітом" милкшейки люблять і діти, і дорослі.
Цей десерт готують по-різному — хтось любить із фруктами та ягодами, а хтось із топінгами та горішками. Кolobok.ua запевняє, що всі молочні коктейлі схожі в одному — в легкості приготування. Їхній головний секрет — холодне молоко та хороший блендер.
Топ-5 рецептів молочних коктейлів
Кавова насолода
Інгредієнти:
- 500 мл молока;
- 100 г вершкового морозива;
- 200 мл свіжозавареної кави;
- 1 ст. л. меду.
Спосіб приготування досить простий — перемішати, розлити по склянках і прикрасити тертим шоколадом.
Вершково-полуничний шийк
Інгредієнти:
- 500 мл молока;
- 200 г полуниці;
- 100 г вершкового морозива;
- 50 мл вершків.
Все перемішуємо, розливаємо по склянках і прикрашаємо полуницею.
Бананово-шоколадний коктейль
- 500 мл молока;
- пару шматочків молочного шоколаду;
- 50 г вершкового морозива.
Спосіб приготування:
- Молоко підігріти на плиті, додати шоколад, помішувати до розчинення.
- Коли молоко охолоне, влити його в блендер, додати інші інгредієнти та збити. Розлити по склянках.
Цитрусова свіжість
Інгредієнти:
- 500 мл молока;
- 150 мл апельсинового соку;
- лід.
Все перемішуємо, розливаємо по склянках та додаємо лід.
Коктейль із печивом
Інгредієнти:
- 500 мл молока;
- 100 г пісочного шоколадного печива;
- 50 г вершкового морозива.
Всі інгредієнти змішуємо, розливаємо по склянках та прикрашаємо крихтою печива.
До речі, морозиво можна приготувати вдома. Тим більше, що на це потрібно небагато часу та продуктів.