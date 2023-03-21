Напої, які підкорять серця дітей: топ-5 молочних коктейлів для святкового настрою

Смачний спосіб пригостити малюків корисними фруктами

Молочні коктейлі – знахідка у спеку. Вони охолоджують, приємні на смак та легко готуються. Поряд з "Полуничним мохітом" милкшейки люблять і діти, і дорослі.

Цей десерт готують по-різному — хтось любить із фруктами та ягодами, а хтось із топінгами та горішками. Кolobok.ua запевняє, що всі молочні коктейлі схожі в одному — в легкості приготування. Їхній головний секрет — холодне молоко та хороший блендер.

Топ-5 рецептів молочних коктейлів

Кавова насолода

Інгредієнти:

500 мл молока;

100 г вершкового морозива;

200 мл свіжозавареної кави;

1 ст. л. меду.

Спосіб приготування досить простий — перемішати, розлити по склянках і прикрасити тертим шоколадом.

Вершково-полуничний шийк

Інгредієнти:

500 мл молока;

200 г полуниці;

100 г вершкового морозива;

50 мл вершків.

Все перемішуємо, розливаємо по склянках і прикрашаємо полуницею.

Бананово-шоколадний коктейль

500 мл молока;

пару шматочків молочного шоколаду;

50 г вершкового морозива.

Спосіб приготування:

Молоко підігріти на плиті, додати шоколад, помішувати до розчинення. Коли молоко охолоне, влити його в блендер, додати інші інгредієнти та збити. Розлити по склянках.

Цитрусова свіжість

Інгредієнти:

500 мл молока;

150 мл апельсинового соку;

лід.

Все перемішуємо, розливаємо по склянках та додаємо лід.

Коктейль із печивом

Інгредієнти:

500 мл молока;

100 г пісочного шоколадного печива;

50 г вершкового морозива.

Всі інгредієнти змішуємо, розливаємо по склянках та прикрашаємо крихтою печива.

До речі, морозиво можна приготувати вдома. Тим більше, що на це потрібно небагато часу та продуктів.