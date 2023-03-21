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Напої, які підкорять серця дітей: топ-5 молочних коктейлів для святкового настрою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачні молочні коктейлі
Смачні молочні коктейлі. Фото kolobok.ua

Смачний спосіб пригостити малюків корисними фруктами

Молочні коктейлі – знахідка у спеку. Вони охолоджують, приємні на смак та легко готуються. Поряд з "Полуничним мохітом" милкшейки люблять і діти, і дорослі.

Цей десерт готують по-різному — хтось любить із фруктами та ягодами, а хтось із топінгами та горішками. Кolobok.ua запевняє, що всі молочні коктейлі схожі в одному — в легкості приготування. Їхній головний секрет — холодне молоко та хороший блендер.

Топ-5 рецептів молочних коктейлів

Кавова насолода

Інгредієнти:

  • 500 мл молока;
  • 100 г вершкового морозива;
  • 200 мл свіжозавареної кави;
  • 1 ст. л. меду.

Спосіб приготування досить простий — перемішати, розлити по склянках і прикрасити тертим шоколадом.

Вершково-полуничний шийк

Інгредієнти:

  • 500 мл молока;
  • 200 г полуниці;
  • 100 г вершкового морозива;
  • 50 мл вершків.

Все перемішуємо, розливаємо по склянках і прикрашаємо полуницею.

Бананово-шоколадний коктейль

  • 500 мл молока;
  • пару шматочків молочного шоколаду;
  • 50 г вершкового морозива.

Спосіб приготування:

  1. Молоко підігріти на плиті, додати шоколад, помішувати до розчинення.
  2. Коли молоко охолоне, влити його в блендер, додати інші інгредієнти та збити. Розлити по склянках.

Цитрусова свіжість

Інгредієнти:

  • 500 мл молока;
  • 150 мл апельсинового соку;
  • лід.

Все перемішуємо, розливаємо по склянках та додаємо лід.

Коктейль із печивом

Інгредієнти:

  • 500 мл молока;
  • 100 г пісочного шоколадного печива;
  • 50 г вершкового морозива.

Всі інгредієнти змішуємо, розливаємо по склянках та прикрашаємо крихтою печива.

До речі, морозиво можна приготувати вдома. Тим більше, що на це потрібно небагато часу та продуктів.

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