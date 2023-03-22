Як змінити смак класичних макаронів з котлетками: рецепт страви з ароматною підливою

Проста, але ситна смачна страва буде доречною завжди

Навіть таку банально просту страву, як прості макарони з котлетами, можна перетворити на кулінарний шедевр. Це вийде настільки смачно, що сподобається навіть найвишуканішому гурманові.

Така страва з ароматною підливою підійде для сімейної вечері. Smach ділиться секретом його приготування.

Як приготувати макарони з котлетами та ароматною підливою.

Інгредієнти:

свинина – 0,5 кг;

яловичина – 0,5 кг;

батон — 1/3 частина;

яйце – 3 шт.;

м’який сир, бажано сулугуні – 200 г;

спагеті — 1 упаковка;

цибулина – 1 шт.;

часник;

перець чилі – ½ стручка;

спеції, томати у власному соку — на смак;

зелень, сіль, олія.

Спосіб приготування:

Перекрутіть фарш із яловичини та свинини. Покришіть у нього батон. Посоліть, поперчіть, додайте спеції та подрібнений чилі. Влийте ціле яйце та один жовток. Масу, що вийшла, добре перемішайте. Розігрійте олію| на сковороді та викладете на нього сформовані котлети. Трохи підсмажте, але не до повної готовності. Тепер робимо підливу: на іншій сковороді обсмажуємо подрібнений часник та цибулю, додаємо томати, спеції, сіль. Гасимо цю суміш три хвилини. Потім на лист з закритими бортами виливаємо частину підливи, зверху розкладаємо котлети та заливаємо їх томатним соусом, що залишився. Зверху прикрашаємо порізаним на тонкі скибочки сиром. Тушкуємо в духовці 20 хвилин, температурний режим — 170 — 180 градусів. За цей час відварюємо спагеті, потім зливаємо воду. Промиваємо макаронні вироби під струменем холодної води та даємо їй стекти. За бажанням, можна ще й підсмажити спагеті в маслі на сковороді, не забувши посолити. На блюдо викладіть спагеті, гарно розмістіть котлети з томатним соусом, прикрасьте зеленню та подавайте на стіл.

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