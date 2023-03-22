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Як змінити смак класичних макаронів з котлетками: рецепт страви з ароматною підливою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Макарони з котлетами — неймовірно смачна вечеря
Макарони з котлетами — неймовірно смачна вечеря. Фото http://smach.com.ua/

Проста, але ситна смачна страва буде доречною завжди

Навіть таку банально просту страву, як прості макарони з котлетами, можна перетворити на кулінарний шедевр. Це вийде настільки смачно, що сподобається навіть найвишуканішому гурманові.

Така страва з ароматною підливою підійде для сімейної вечері. Smach ділиться секретом його приготування.

Як приготувати макарони з котлетами та ароматною підливою.

Інгредієнти:

  • свинина – 0,5 кг;
  • яловичина – 0,5 кг;
  • батон — 1/3 частина;
  • яйце – 3 шт.;
  • м’який сир, бажано сулугуні – 200 г;
  • спагеті — 1 упаковка;
  • цибулина – 1 шт.;
  • часник;
  • перець чилі – ½ стручка;
  • спеції, томати у власному соку — на смак;
  • зелень, сіль, олія.

Спосіб приготування:

  1. Перекрутіть фарш із яловичини та свинини. Покришіть у нього батон. Посоліть, поперчіть, додайте спеції та подрібнений чилі. Влийте ціле яйце та один жовток. Масу, що вийшла, добре перемішайте.
  2. Розігрійте олію| на сковороді та викладете на нього сформовані котлети. Трохи підсмажте, але не до повної готовності.
  3. Тепер робимо підливу: на іншій сковороді обсмажуємо подрібнений часник та цибулю, додаємо томати, спеції, сіль. Гасимо цю суміш три хвилини.
  4. Потім на лист з закритими бортами виливаємо частину підливи, зверху розкладаємо котлети та заливаємо їх томатним соусом, що залишився. Зверху прикрашаємо порізаним на тонкі скибочки сиром.
  5. Тушкуємо в духовці 20 хвилин, температурний режим — 170 — 180 градусів.
  6. За цей час відварюємо спагеті, потім зливаємо воду. Промиваємо макаронні вироби під струменем холодної води та даємо їй стекти. За бажанням, можна ще й підсмажити спагеті в маслі на сковороді, не забувши посолити.
  7. На блюдо викладіть спагеті, гарно розмістіть котлети з томатним соусом, прикрасьте зеленню та подавайте на стіл.

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