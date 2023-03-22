Як змінити смак класичних макаронів з котлетками: рецепт страви з ароматною підливою
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Проста, але ситна смачна страва буде доречною завжди
Навіть таку банально просту страву, як прості макарони з котлетами, можна перетворити на кулінарний шедевр. Це вийде настільки смачно, що сподобається навіть найвишуканішому гурманові.
Така страва з ароматною підливою підійде для сімейної вечері. Smach ділиться секретом його приготування.
Як приготувати макарони з котлетами та ароматною підливою.
Інгредієнти:
- свинина – 0,5 кг;
- яловичина – 0,5 кг;
- батон — 1/3 частина;
- яйце – 3 шт.;
- м’який сир, бажано сулугуні – 200 г;
- спагеті — 1 упаковка;
- цибулина – 1 шт.;
- часник;
- перець чилі – ½ стручка;
- спеції, томати у власному соку — на смак;
- зелень, сіль, олія.
Спосіб приготування:
- Перекрутіть фарш із яловичини та свинини. Покришіть у нього батон. Посоліть, поперчіть, додайте спеції та подрібнений чилі. Влийте ціле яйце та один жовток. Масу, що вийшла, добре перемішайте.
- Розігрійте олію| на сковороді та викладете на нього сформовані котлети. Трохи підсмажте, але не до повної готовності.
- Тепер робимо підливу: на іншій сковороді обсмажуємо подрібнений часник та цибулю, додаємо томати, спеції, сіль. Гасимо цю суміш три хвилини.
- Потім на лист з закритими бортами виливаємо частину підливи, зверху розкладаємо котлети та заливаємо їх томатним соусом, що залишився. Зверху прикрашаємо порізаним на тонкі скибочки сиром.
- Тушкуємо в духовці 20 хвилин, температурний режим — 170 — 180 градусів.
- За цей час відварюємо спагеті, потім зливаємо воду. Промиваємо макаронні вироби під струменем холодної води та даємо їй стекти. За бажанням, можна ще й підсмажити спагеті в маслі на сковороді, не забувши посолити.
- На блюдо викладіть спагеті, гарно розмістіть котлети з томатним соусом, прикрасьте зеленню та подавайте на стіл.
Раніше Телеграф ділився секретами, як додавати вермішель у суп, щоб вона не розвалювалася. Лайфхак від досвідчених кулінарів допоможе вам приготувати смачну страву.