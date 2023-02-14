Коли і як додавати вермішель у суп, щоб вона не розварювалася

Секретний лайфхак від кулінарів із досвідом

Суп із вермішеллю полюбляють чимало людей. Це досить ситна і дуже смачна страва, якою можна підживитися у будь-яку пору доби, як і легким, ароматним супом, приготованим на гомілках.

Але, щоб страва дійсно вдалася, потрібно дотримуватися одного простого правила у додаванні вермішелі. Коли додавати її у страву і як підготувати макарони до цього етапу, розповідає Ukr.Media.

Вважається, що вермішель хорошої якості розварюватися не повинна. Її відправляють у каструлю буквально за кілька хвилин до готовності супу. Однак бути впевненим на 100% у тому, що вона не розвариться, не можна. Тому краще перестрахуватися.

Для того, щоб макарони при варінні точно зберегли свою форму, потрібно їх попередньо підсмажити. Просто розігрійте сковорідку, додайте трішечки олії та засипте макарони. Щойно вони стануть золотистими, вимикайте вогонь, і додавайте їх в суп.

Є й інший варіант: додайте макарони під час приготування засмажки до супу. Коли цибуля і морква будуть вже майже готові, просто засипте у сковорідку вермішель, обсмажте все ще протягом 2-3 хв на маленькому вогні та перекладіть у страву разом із овочами.

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