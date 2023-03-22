Как изменить вкус классических макарон с котлетками: рецепт блюда с ароматной подливкой

Простое, но сытное вкусное блюдо будет уместно всегда

Даже такое банально простое блюдо, как простые макароны с котлетами, можно превратить в кулинарный шедевр. Это получится настолько вкусно, что понравится даже самому изысканному гурману.

Такое блюдо с ароматной подливой подойдет для семейного ужина. Smach делится секретом его приготовления.

Как приготовить макароны с котлетами и ароматной подливой

Ингредиенты:

свинина – 0,5 кг;

говядина – 0,5 кг;

батон – 1/3 часть;

яйцо – 3 шт.;

мягкий сыр, желательно сулугуни – 200 г;

спагетти – 1 упаковка;

луковица – 1 шт.;

чеснок;

перец чили – ½ стручка;

специи, томаты в собственном соку — по вкусу;

зелень, соль, растительное масло.

Способ приготовления:

Перекрутите фарш из говядины и свинины. Покрошите в него батон. Посолите, поперчите, добавьте специи и измельченный чили. Влейте целое яйцо и один желток. Получившуюся массу хорошо перемешайте. Разогрейте масло на сковороде и выложите на него сформованные котлеты. Немного поджарьте, но не до полной готовности. Теперь делаем подливку: на другой сковороде обжариваем измельченный чеснок и лук, добавляем томаты, специи, соль. Тушим эту смесь три минуты. Затем на противень с закрытыми бортами выливаем часть подливки, сверху раскладываем котлеты и заливаем их оставшимся томатным соусом. Сверху украшаем порезанным на тонкие ломтики творогом. Тушим в духовке 20 минут, температурный режим – 170 – 180 градусов. За это время отвариваем спагетти, затем сливаем воду. Промываем макаронные изделия под струей холодной воды и даем ей стечь. По желанию, можно еще и поджарить чуть-чуть спагетти в масле на сковороде, не забыв посолить. На блюдо выложите спагетти, красиво разместите котлеты с томатным соусом, украсьте зеленью и подавайте на стол.

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