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Как изменить вкус классических макарон с котлетками: рецепт блюда с ароматной подливкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Макароны с котлетами - невероятно вкусный ужин
Макароны с котлетами - невероятно вкусный ужин. Фото http://smach.com.ua/

Простое, но сытное вкусное блюдо будет уместно всегда

Даже такое банально простое блюдо, как простые макароны с котлетами, можно превратить в кулинарный шедевр. Это получится настолько вкусно, что понравится даже самому изысканному гурману.

Такое блюдо с ароматной подливой подойдет для семейного ужина. Smach делится секретом его приготовления.

Как приготовить макароны с котлетами и ароматной подливой

Ингредиенты:

  • свинина – 0,5 кг;
  • говядина – 0,5 кг;
  • батон – 1/3 часть;
  • яйцо – 3 шт.;
  • мягкий сыр, желательно сулугуни – 200 г;
  • спагетти – 1 упаковка;
  • луковица – 1 шт.;
  • чеснок;
  • перец чили – ½ стручка;
  • специи, томаты в собственном соку — по вкусу;
  • зелень, соль, растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Перекрутите фарш из говядины и свинины. Покрошите в него батон. Посолите, поперчите, добавьте специи и измельченный чили. Влейте целое яйцо и один желток. Получившуюся массу хорошо перемешайте.
  2. Разогрейте масло на сковороде и выложите на него сформованные котлеты. Немного поджарьте, но не до полной готовности.
  3. Теперь делаем подливку: на другой сковороде обжариваем измельченный чеснок и лук, добавляем томаты, специи, соль. Тушим эту смесь три минуты.
  4. Затем на противень с закрытыми бортами выливаем часть подливки, сверху раскладываем котлеты и заливаем их оставшимся томатным соусом. Сверху украшаем порезанным на тонкие ломтики творогом.
  5. Тушим в духовке 20 минут, температурный режим – 170 – 180 градусов.
  6. За это время отвариваем спагетти, затем сливаем воду. Промываем макаронные изделия под струей холодной воды и даем ей стечь. По желанию, можно еще и поджарить чуть-чуть спагетти в масле на сковороде, не забыв посолить.
  7. На блюдо выложите спагетти, красиво разместите котлеты с томатным соусом, украсьте зеленью и подавайте на стол.

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