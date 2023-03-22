Как изменить вкус классических макарон с котлетками: рецепт блюда с ароматной подливкой
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Простое, но сытное вкусное блюдо будет уместно всегда
Даже такое банально простое блюдо, как простые макароны с котлетами, можно превратить в кулинарный шедевр. Это получится настолько вкусно, что понравится даже самому изысканному гурману.
Такое блюдо с ароматной подливой подойдет для семейного ужина. Smach делится секретом его приготовления.
Как приготовить макароны с котлетами и ароматной подливой
Ингредиенты:
- свинина – 0,5 кг;
- говядина – 0,5 кг;
- батон – 1/3 часть;
- яйцо – 3 шт.;
- мягкий сыр, желательно сулугуни – 200 г;
- спагетти – 1 упаковка;
- луковица – 1 шт.;
- чеснок;
- перец чили – ½ стручка;
- специи, томаты в собственном соку — по вкусу;
- зелень, соль, растительное масло.
Способ приготовления:
- Перекрутите фарш из говядины и свинины. Покрошите в него батон. Посолите, поперчите, добавьте специи и измельченный чили. Влейте целое яйцо и один желток. Получившуюся массу хорошо перемешайте.
- Разогрейте масло на сковороде и выложите на него сформованные котлеты. Немного поджарьте, но не до полной готовности.
- Теперь делаем подливку: на другой сковороде обжариваем измельченный чеснок и лук, добавляем томаты, специи, соль. Тушим эту смесь три минуты.
- Затем на противень с закрытыми бортами выливаем часть подливки, сверху раскладываем котлеты и заливаем их оставшимся томатным соусом. Сверху украшаем порезанным на тонкие ломтики творогом.
- Тушим в духовке 20 минут, температурный режим – 170 – 180 градусов.
- За это время отвариваем спагетти, затем сливаем воду. Промываем макаронные изделия под струей холодной воды и даем ей стечь. По желанию, можно еще и поджарить чуть-чуть спагетти в масле на сковороде, не забыв посолить.
- На блюдо выложите спагетти, красиво разместите котлеты с томатным соусом, украсьте зеленью и подавайте на стол.
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