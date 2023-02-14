Когда и как добавлять вермишель в суп, чтобы она не разваривалась

Секретный лайфхак от кулинаров с опытом

Суп с вермишелью любят многие. Это довольно сытное и вкусное блюдо, которым можно подпитаться в любое время суток, как и легким, ароматным супом, приготовленным на голенях.

Однако, чтобы блюдо действительно удалось, нужно придерживаться одного простого правила в добавлении вермишели. Когда добавлять его в блюдо и как подготовить макароны к этому этапу, рассказывает Ukr.Media.

Считается, что вермишель хорошего качества развариваться не должна. Ее отправляют в кастрюлю буквально за несколько минут до готовности супа. Однако быть уверенным на 100% в том, что она не разварится, нельзя. Поэтому лучше перестраховаться.

Для того чтобы макароны при варке точно сохранили свою форму, нужно их предварительно поджарить. Просто разогрейте сковороду, добавьте немного масла и засыпьте макароны. Как только они станут золотистыми, выключайте огонь и добавляйте их в суп.

Есть и другой вариант: добавьте макароны во время приготовления зажарки в суп. Когда лук и морковь будут уже готовы, просто засыпьте в сковородку вермишель, обжарьте все еще в течение 2-3 мин на маленьком огне и переложите в блюдо вместе с овощами.

Раньше мы рассказывали, как быстро сварить свеклу – овощ будет готов уже через 10 мин. Также мы делились лайфхаком, как буквально за 5 мин отварить морковь на салат.