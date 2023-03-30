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Гості не втомляться робити компліменти: рецепт найсмачніших кошиків із фруктами та желе

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кошики з фруктами та желе
Кошики з фруктами та желе. Фото jisty.com.ua

Це неймовірно красиво та смачно!

Досвідчена господиня навряд чи вразить чимось своїх близьких. Стільки вже десертів вона спекла, скільки страв приготувала!

Jisty.com.ua стверджує, що будь-яка господиня за кошик із фруктами та желе отримає безліч компліментів. Легкий десерт без жирних кремів та наповнювачів – це смачно, корисно та ефектно.

Як приготувати кошики з фруктами та желе

Інгредієнти:

  • 300 г борошна;
  • 150 г маргарину;
  • 100 г цукру;
  • 1 яйце;
  • 1 ч. ложка соди;
  • 500 г різних свіжих фруктів.

Для желе

  • 200 г цукру;
  • 20 г желатину;
  • 1 г лимонної кислоти;
  • 1,5 ст. яблучний сік.

Як приготувати:

  1. Желатин залити 0,5 склянки яблучного соку на 30 хвилин, розтопити на водяній бані, процідити.
  2. У 1 склянку соку додати цукор, лимонну кислоту, закип’ятити, трохи охолодити, додати желатинової суміші.
  3. Яйце збити.
  4. М’який маргарин розтерти з цукром, додати яйце, борошно і соду, замісити тісто.
  5. Розкачати тісто завтовшки 0,5 см і вирізати круглі млинці.
  6. Викласти млинці в змащені олією форми для кексів, притиснути краї до стінок.
  7. Випікати кошики за температури 200 градусів 10-15 хвилин.
  8. Фрукти помити, нарізати тонкими пластинками.
  9. У кошики покласти фрукти, залити напівохолодженим желе, поставити в холодильник на 3 години.

А ви знали, що з авокадо можна приготувати найсмачніше морозиво? До того ж десерт готується просто.

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