Гості не втомляться робити компліменти: рецепт найсмачніших кошиків із фруктами та желе
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Це неймовірно красиво та смачно!
Досвідчена господиня навряд чи вразить чимось своїх близьких. Стільки вже десертів вона спекла, скільки страв приготувала!
Jisty.com.ua стверджує, що будь-яка господиня за кошик із фруктами та желе отримає безліч компліментів. Легкий десерт без жирних кремів та наповнювачів – це смачно, корисно та ефектно.
Як приготувати кошики з фруктами та желе
Інгредієнти:
- 300 г борошна;
- 150 г маргарину;
- 100 г цукру;
- 1 яйце;
- 1 ч. ложка соди;
- 500 г різних свіжих фруктів.
Для желе
- 200 г цукру;
- 20 г желатину;
- 1 г лимонної кислоти;
- 1,5 ст. яблучний сік.
Як приготувати:
- Желатин залити 0,5 склянки яблучного соку на 30 хвилин, розтопити на водяній бані, процідити.
- У 1 склянку соку додати цукор, лимонну кислоту, закип’ятити, трохи охолодити, додати желатинової суміші.
- Яйце збити.
- М’який маргарин розтерти з цукром, додати яйце, борошно і соду, замісити тісто.
- Розкачати тісто завтовшки 0,5 см і вирізати круглі млинці.
- Викласти млинці в змащені олією форми для кексів, притиснути краї до стінок.
- Випікати кошики за температури 200 градусів 10-15 хвилин.
- Фрукти помити, нарізати тонкими пластинками.
- У кошики покласти фрукти, залити напівохолодженим желе, поставити в холодильник на 3 години.
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