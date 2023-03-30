Гості не втомляться робити компліменти: рецепт найсмачніших кошиків із фруктами та желе

Це неймовірно красиво та смачно!

Досвідчена господиня навряд чи вразить чимось своїх близьких. Стільки вже десертів вона спекла, скільки страв приготувала!

Jisty.com.ua стверджує, що будь-яка господиня за кошик із фруктами та желе отримає безліч компліментів. Легкий десерт без жирних кремів та наповнювачів – це смачно, корисно та ефектно.

Як приготувати кошики з фруктами та желе

Інгредієнти:

300 г борошна;

150 г маргарину;

100 г цукру;

1 яйце;

1 ч. ложка соди;

500 г різних свіжих фруктів.

Для желе

200 г цукру;

20 г желатину;

1 г лимонної кислоти;

1,5 ст. яблучний сік.

Як приготувати:

Желатин залити 0,5 склянки яблучного соку на 30 хвилин, розтопити на водяній бані, процідити. У 1 склянку соку додати цукор, лимонну кислоту, закип’ятити, трохи охолодити, додати желатинової суміші. Яйце збити. М’який маргарин розтерти з цукром, додати яйце, борошно і соду, замісити тісто. Розкачати тісто завтовшки 0,5 см і вирізати круглі млинці. Викласти млинці в змащені олією форми для кексів, притиснути краї до стінок. Випікати кошики за температури 200 градусів 10-15 хвилин. Фрукти помити, нарізати тонкими пластинками. У кошики покласти фрукти, залити напівохолодженим желе, поставити в холодильник на 3 години.

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