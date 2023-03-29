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Манник як у дитинстві: готується просто з дешевих продуктів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дуже простий десерт з дитинства
Дуже простий десерт з дитинства. Фото Апостроф

Дуже простий десерт

Дитинство — період, наповнений стравами, які готували старші, і від того вони здавались ще смачнішими. Нерідко старі перевірені рецепти, такі як насипний пиріг з яблуками або манник викликають у нас приступи ностальгії.

На порталі Школа Життя поділились рецептом ніжного та дуже апетитного манника. Він просто і швидко готується і точно сподобається дітям.

Інгредієнти:

  • сметана 20% – 500 гр
  • манна крупа – 200 гр
  • цукор – 200 гр
  • курячі яйця – 3 шт
  • сода – 1 ч.л
  • дрібка ваніліну
  • дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. У миску вбиваємо яйця, додаємо цукор і все збиваємо вінчиком. У масу вводимо сметану, соду, ванілін та дрібку солі. Усе перемішуємо.
  2. Вмішуємо манку. Готову суміш залишаємо на 20-30 хвилин. За цей час манка набрякне. Форму для випічки змащуємо вершковим маслом. На шар масла присипаємо шар манної крупи та виливаємо тісто.
  3. Форму відправляємо в розпечену до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Важливо — виймати його з форми найкраще лише після того, як він вистигнув.

Якщо вже поласували манником, спробуйте приготувати пісне печиво, як у бабусі. Це простий рецепт, що не потребує складних і дорогих продуктів.

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#Рецепт #Десерт #Маннік