Манник как в детстве: готовится просто из дешевых продуктов
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Очень простой десерт манного пирога
Детство — период, наполненный блюдами, которые готовили старшие, и от этого они казались еще вкуснее. Нередко старые проверенные рецепты, такие как насыпной пирог с яблоками или манник вызывают у нас приступы ностальгии.
На портале Школа Жизни поделились рецептом нежного и очень аппетитного манника. Он просто и быстро готовится и точно понравится детям.
Ингредиенты:
- сметана 20% – 500 гр
- манная крупа – 200 гр
- сахар – 200 гр
- куриные яйца – 3 шт
- сода – 1 ч.л
- щепотка ванилина
- щепотка соли
Способ приготовления:
- В миску вбиваем яйца, добавляем сахар и все взбиваем венчиком. В массу вводим сметану, соду, ванилин и щепотку соли. Все перемешиваем.
- Вмешиваем манку. Готовую смесь оставляем на 20-30 минут. За это время манка набухнет. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. На масло присыпаем слой манной крупы и выливаем тесто.
- Форму отправляем в раскаленную до 180 градусов духовку на 40 минут. Важно — извлекать его из формы лучше всего после того, как он остыл.
Если уже полакомились манником, попробуйте приготовить постное печенье, как у бабушки. Это простой рецепт, не требующий сложных и дорогих продуктов.