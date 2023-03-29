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Манник как в детстве: готовится просто из дешевых продуктов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень простой десерт из детства
Очень простой десерт из детства. Фото Апостроф

Очень простой десерт манного пирога

Детство — период, наполненный блюдами, которые готовили старшие, и от этого они казались еще вкуснее. Нередко старые проверенные рецепты, такие как насыпной пирог с яблоками или манник вызывают у нас приступы ностальгии.

На портале Школа Жизни поделились рецептом нежного и очень аппетитного манника. Он просто и быстро готовится и точно понравится детям.

Ингредиенты:

  • сметана 20% – 500 гр
  • манная крупа – 200 гр
  • сахар – 200 гр
  • куриные яйца – 3 шт
  • сода – 1 ч.л
  • щепотка ванилина
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. В миску вбиваем яйца, добавляем сахар и все взбиваем венчиком. В массу вводим сметану, соду, ванилин и щепотку соли. Все перемешиваем.
  2. Вмешиваем манку. Готовую смесь оставляем на 20-30 минут. За это время манка набухнет. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. На масло присыпаем слой манной крупы и выливаем тесто.
  3. Форму отправляем в раскаленную до 180 градусов духовку на 40 минут. Важно — извлекать его из формы лучше всего после того, как он остыл.

Если уже полакомились манником, попробуйте приготовить постное печенье, как у бабушки. Это простой рецепт, не требующий сложных и дорогих продуктов.

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#Рецепт #Десерт #Манник