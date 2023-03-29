Манник как в детстве: готовится просто из дешевых продуктов

Очень простой десерт манного пирога

Детство — период, наполненный блюдами, которые готовили старшие, и от этого они казались еще вкуснее. Нередко старые проверенные рецепты, такие как насыпной пирог с яблоками или манник вызывают у нас приступы ностальгии.

На портале Школа Жизни поделились рецептом нежного и очень аппетитного манника. Он просто и быстро готовится и точно понравится детям.

Ингредиенты:

сметана 20% – 500 гр

манная крупа – 200 гр

сахар – 200 гр

куриные яйца – 3 шт

сода – 1 ч.л

щепотка ванилина

щепотка соли

Способ приготовления:

В миску вбиваем яйца, добавляем сахар и все взбиваем венчиком. В массу вводим сметану, соду, ванилин и щепотку соли. Все перемешиваем. Вмешиваем манку. Готовую смесь оставляем на 20-30 минут. За это время манка набухнет. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. На масло присыпаем слой манной крупы и выливаем тесто. Форму отправляем в раскаленную до 180 градусов духовку на 40 минут. Важно — извлекать его из формы лучше всего после того, как он остыл.

Если уже полакомились манником, попробуйте приготовить постное печенье, как у бабушки. Это простой рецепт, не требующий сложных и дорогих продуктов.