Рус

Тільки цибуля, ковбаса та приправи: як з цих інгредієнтів приготувати найсмачніший німецький салат

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Німецький салат із ковбаси та цибулі
Німецький салат із ковбаси та цибулі. Фото www.essen-und-trinken.de

Найскладніше тут — порізати ковбасу

До улюбленого м’яса з гарніром хочеться ще смачного салату. Але що робити, якщо стояти біля плити і різати овочі не дуже хочеться?

Для цього можна приготувати німецький салат. За рецептом Ricantecooking в ньому всього два основні інгредієнти — улюблена ковбаса та цибуля. Але ось гірчично-оцтова заправка — просто пальчики оближеш!

Слід зазначити, що у рецепті вказано мінімальний час маринування ковбаси. Тут вас ніхто не обмежує — маринувати продукт можна бодай добу, від цього салат буде ще смачнішим. І не шкодуйте в салат меленого перцю – страва має бути пряною.

Як приготувати німецький салат з ковбасою

Інгредієнти:

Для салату:

  • 500 грамів улюбленої ковбаси;
  • 1 цибулина;
  • 1\3 пучка зеленої цибулі;
  • сіль, перець — на смак.

Для заправки:

  • 100 мл курячого або яловичого бульйону;
  • 1 ст. гірчиці;
  • 3 ст. червоного винного оцту;
  • 2 ст. рослинної олії.

Спосіб приготування:

  1. З ковбаси зняти шкірку, порізати кружальцями та помістити її у глибоку салатну миску.
  2. У невеликому посуді змішати усі інгредієнти для заправки.
  3. Додати заправку до ковбаси, добре перемішати та поставити в холодильник щонайменше на 1-2 години маринуватися.
  4. Через зазначений час додати цибулю, перець, перемішати та залишити маринуватися ще 15 хвилин.
  5. Подавати салат охолодженим, посипавши подрібненою цибулею.

А завтра можна скуштувати апетитний салат "Добра теща". Завдяки інгредієнтам він виходить неймовірно ситним.

Теги:
#Рецепт #Салат #Ковбаса #Готуємо вдома