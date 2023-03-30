Тільки цибуля, ковбаса та приправи: як з цих інгредієнтів приготувати найсмачніший німецький салат
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Найскладніше тут — порізати ковбасу
До улюбленого м’яса з гарніром хочеться ще смачного салату. Але що робити, якщо стояти біля плити і різати овочі не дуже хочеться?
Для цього можна приготувати німецький салат. За рецептом Ricantecooking в ньому всього два основні інгредієнти — улюблена ковбаса та цибуля. Але ось гірчично-оцтова заправка — просто пальчики оближеш!
Слід зазначити, що у рецепті вказано мінімальний час маринування ковбаси. Тут вас ніхто не обмежує — маринувати продукт можна бодай добу, від цього салат буде ще смачнішим. І не шкодуйте в салат меленого перцю – страва має бути пряною.
Як приготувати німецький салат з ковбасою
Інгредієнти:
Для салату:
- 500 грамів улюбленої ковбаси;
- 1 цибулина;
- 1\3 пучка зеленої цибулі;
- сіль, перець — на смак.
Для заправки:
- 100 мл курячого або яловичого бульйону;
- 1 ст. гірчиці;
- 3 ст. червоного винного оцту;
- 2 ст. рослинної олії.
Спосіб приготування:
- З ковбаси зняти шкірку, порізати кружальцями та помістити її у глибоку салатну миску.
- У невеликому посуді змішати усі інгредієнти для заправки.
- Додати заправку до ковбаси, добре перемішати та поставити в холодильник щонайменше на 1-2 години маринуватися.
- Через зазначений час додати цибулю, перець, перемішати та залишити маринуватися ще 15 хвилин.
- Подавати салат охолодженим, посипавши подрібненою цибулею.
А завтра можна скуштувати апетитний салат "Добра теща". Завдяки інгредієнтам він виходить неймовірно ситним.