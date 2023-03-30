Тільки цибуля, ковбаса та приправи: як з цих інгредієнтів приготувати найсмачніший німецький салат

Найскладніше тут — порізати ковбасу

До улюбленого м’яса з гарніром хочеться ще смачного салату. Але що робити, якщо стояти біля плити і різати овочі не дуже хочеться?

Для цього можна приготувати німецький салат. За рецептом Ricantecooking в ньому всього два основні інгредієнти — улюблена ковбаса та цибуля. Але ось гірчично-оцтова заправка — просто пальчики оближеш!

Слід зазначити, що у рецепті вказано мінімальний час маринування ковбаси. Тут вас ніхто не обмежує — маринувати продукт можна бодай добу, від цього салат буде ще смачнішим. І не шкодуйте в салат меленого перцю – страва має бути пряною.

Як приготувати німецький салат з ковбасою

Інгредієнти:

Для салату:

500 грамів улюбленої ковбаси;

1 цибулина;

1\3 пучка зеленої цибулі;

сіль, перець — на смак.

Для заправки:

100 мл курячого або яловичого бульйону;

1 ст. гірчиці;

3 ст. червоного винного оцту;

2 ст. рослинної олії.

Спосіб приготування:

З ковбаси зняти шкірку, порізати кружальцями та помістити її у глибоку салатну миску. У невеликому посуді змішати усі інгредієнти для заправки. Додати заправку до ковбаси, добре перемішати та поставити в холодильник щонайменше на 1-2 години маринуватися. Через зазначений час додати цибулю, перець, перемішати та залишити маринуватися ще 15 хвилин. Подавати салат охолодженим, посипавши подрібненою цибулею.

А завтра можна скуштувати апетитний салат "Добра теща". Завдяки інгредієнтам він виходить неймовірно ситним.