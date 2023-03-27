Тещі точно сподобається: рецепт апетитного салату "Добра теща"

Якщо дотримуватись рецепту — пальчики оближеш

Салат — це страва, улюблена багатьма. Напевно у кожного є свій улюблений — чи то класичне олів’є, чи морква по-корейськи з м’ясом, чи незвичайний млинцевий салат з копченою куркою.

Сьогодні спробуємо незвичайний салат "Добра теща" за рецептом Ukr.Media. Названо його так не випадково. Річ у тому, що в салаті кілька інгредієнтів – саме так щедро годує гарна теща. А гострий перець і солодка приправа зроблять салат гоструватим, з перчинкою, як кажуть про тещу.

Як приготувати салат "Добра теща"

Інгредієнти:

печериці — 300 г;

куряче філе відварене — 300 г;

цибуля – 100 г;

морква — 150 г;

огірки мариновані – 100 г;

кукурудза консервована – 100 г;

яйця — 3 шт.;

майонез — 20 г;

перець чорний та червоний – по 0.5 ч.л;

сіль, паприка — на смак.

Як приготувати:

Нарізаємо печериці шматочками та обсмажуємо на сухій сковороді до випаровування рідини, потім додаємо олію, солимо і перчимо до смаку. Додаємо цибулю, нарізану тонкими півкільцями, смажимо ще 5 хвилин. Потім додаємо моркву, нарізану тонкою соломкою і смажимо до м’якості моркви. Яйця та куряче філе нарізаємо на невеликі шматки, а огірки – соломкою. У миску складаємо яйця, курку, огірки, консервовану кукурудзу та грибну піджарку. Заправляємо майонезом та можна насолоджуватися стравою.

Якщо ще захотілося чогось незвичайного, можна скуштувати грушево-яблучний салат із сиром. Страва готується із простих інгредієнтів, проте виходить дуже пікантною.