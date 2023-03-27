Тещі точно сподобається: рецепт апетитного салату "Добра теща"
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Якщо дотримуватись рецепту — пальчики оближеш
Салат — це страва, улюблена багатьма. Напевно у кожного є свій улюблений — чи то класичне олів’є, чи морква по-корейськи з м’ясом, чи незвичайний млинцевий салат з копченою куркою.
Сьогодні спробуємо незвичайний салат "Добра теща" за рецептом Ukr.Media. Названо його так не випадково. Річ у тому, що в салаті кілька інгредієнтів – саме так щедро годує гарна теща. А гострий перець і солодка приправа зроблять салат гоструватим, з перчинкою, як кажуть про тещу.
Як приготувати салат "Добра теща"
Інгредієнти:
- печериці — 300 г;
- куряче філе відварене — 300 г;
- цибуля – 100 г;
- морква — 150 г;
- огірки мариновані – 100 г;
- кукурудза консервована – 100 г;
- яйця — 3 шт.;
- майонез — 20 г;
- перець чорний та червоний – по 0.5 ч.л;
- сіль, паприка — на смак.
Як приготувати:
- Нарізаємо печериці шматочками та обсмажуємо на сухій сковороді до випаровування рідини, потім додаємо олію, солимо і перчимо до смаку.
- Додаємо цибулю, нарізану тонкими півкільцями, смажимо ще 5 хвилин. Потім додаємо моркву, нарізану тонкою соломкою і смажимо до м’якості моркви.
- Яйця та куряче філе нарізаємо на невеликі шматки, а огірки – соломкою.
- У миску складаємо яйця, курку, огірки, консервовану кукурудзу та грибну піджарку. Заправляємо майонезом та можна насолоджуватися стравою.
Якщо ще захотілося чогось незвичайного, можна скуштувати грушево-яблучний салат із сиром. Страва готується із простих інгредієнтів, проте виходить дуже пікантною.