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Теще точно понравится: рецепт аппетитного салата "Добрая теща"

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салат "Добрая теща"
Салат "Добрая теща". Фото ukr.media

Если придерживаться рецепта — пальчики оближешь

Салат — это блюдо, любимое многими. Наверняка у каждого есть свой любимый — будь то классическое оливье или морковь по-корейски с мясом, или же необычный блинный салат с копченой курицей.

Сегодня попробуем необычный салат "Добрая теща" по рецепту Ukr.Media. Назван он так не случайно. Дело в том, что в салате несколько ингредиентов — именно так щедро кормит хорошая теща. А острый перец и сладкая приправа сделают салат островатым, с перчинкой, как говорят о теще.

Как приготовить салат "Добрая теща"

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 300 г;
  • куриное филе отварное – 300 г;
  • лук – 100 г;
  • морковь — 150 г;
  • огурцы маринованные – 100 г;
  • кукуруза консервированная – 100 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • майонез — 20 г;
  • перец черный и красный – по 0.5 ч.л;
  • соль, паприка — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Нарезаем шампиньоны кусочками и обжариваем на сухой сковороде до испарения жидкости, затем добавляем масло, солим и перчим по вкусу.
  2. Добавляем лук, нарезанный тонкими полукольцами, жарим еще 5 минут. Затем добавляем морковь, нарезанную тонкой соломкой и жарим до мягкости моркови.
  3. Яйца и куриное филе нарезаем на небольшие куски, а огурцы — соломкой.
  4. В миску складываем яйца, курицу, огурцы, консервированную кукурузу и грибную поджарку. Заправляем майонезом и можно наслаждаться блюдом.

Если еще захотелось чего-то необычного, можно попробовать грушево-яблочный салат с сыром. Блюдо готовится из простых ингредиентов, однако получается весьма пикантным.

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#Рецепт #Салат #Готовим дома