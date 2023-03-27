Теще точно понравится: рецепт аппетитного салата "Добрая теща"

Если придерживаться рецепта — пальчики оближешь

Салат — это блюдо, любимое многими. Наверняка у каждого есть свой любимый — будь то классическое оливье или морковь по-корейски с мясом, или же необычный блинный салат с копченой курицей.

Сегодня попробуем необычный салат "Добрая теща" по рецепту Ukr.Media. Назван он так не случайно. Дело в том, что в салате несколько ингредиентов — именно так щедро кормит хорошая теща. А острый перец и сладкая приправа сделают салат островатым, с перчинкой, как говорят о теще.

Как приготовить салат "Добрая теща"

Ингредиенты:

шампиньоны — 300 г;

куриное филе отварное – 300 г;

лук – 100 г;

морковь — 150 г;

огурцы маринованные – 100 г;

кукуруза консервированная – 100 г;

яйца — 3 шт.;

майонез — 20 г;

перец черный и красный – по 0.5 ч.л;

соль, паприка — по вкусу.

Как приготовить:

Нарезаем шампиньоны кусочками и обжариваем на сухой сковороде до испарения жидкости, затем добавляем масло, солим и перчим по вкусу. Добавляем лук, нарезанный тонкими полукольцами, жарим еще 5 минут. Затем добавляем морковь, нарезанную тонкой соломкой и жарим до мягкости моркови. Яйца и куриное филе нарезаем на небольшие куски, а огурцы — соломкой. В миску складываем яйца, курицу, огурцы, консервированную кукурузу и грибную поджарку. Заправляем майонезом и можно наслаждаться блюдом.

Если еще захотелось чего-то необычного, можно попробовать грушево-яблочный салат с сыром. Блюдо готовится из простых ингредиентов, однако получается весьма пикантным.