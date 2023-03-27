Теще точно понравится: рецепт аппетитного салата "Добрая теща"
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Если придерживаться рецепта — пальчики оближешь
Салат — это блюдо, любимое многими. Наверняка у каждого есть свой любимый — будь то классическое оливье или морковь по-корейски с мясом, или же необычный блинный салат с копченой курицей.
Сегодня попробуем необычный салат "Добрая теща" по рецепту Ukr.Media. Назван он так не случайно. Дело в том, что в салате несколько ингредиентов — именно так щедро кормит хорошая теща. А острый перец и сладкая приправа сделают салат островатым, с перчинкой, как говорят о теще.
Как приготовить салат "Добрая теща"
Ингредиенты:
- шампиньоны — 300 г;
- куриное филе отварное – 300 г;
- лук – 100 г;
- морковь — 150 г;
- огурцы маринованные – 100 г;
- кукуруза консервированная – 100 г;
- яйца — 3 шт.;
- майонез — 20 г;
- перец черный и красный – по 0.5 ч.л;
- соль, паприка — по вкусу.
Как приготовить:
- Нарезаем шампиньоны кусочками и обжариваем на сухой сковороде до испарения жидкости, затем добавляем масло, солим и перчим по вкусу.
- Добавляем лук, нарезанный тонкими полукольцами, жарим еще 5 минут. Затем добавляем морковь, нарезанную тонкой соломкой и жарим до мягкости моркови.
- Яйца и куриное филе нарезаем на небольшие куски, а огурцы — соломкой.
- В миску складываем яйца, курицу, огурцы, консервированную кукурузу и грибную поджарку. Заправляем майонезом и можно наслаждаться блюдом.
Если еще захотелось чего-то необычного, можно попробовать грушево-яблочный салат с сыром. Блюдо готовится из простых ингредиентов, однако получается весьма пикантным.