Только лук, колбаса и приправы: как из этих ингредиентов приготовить вкуснейший немецкий салат

Самое сложное здесь — порезать колбасу

К любимому мясу с гарниром хочется еще вкусного салата. Но вот что делать, если стоять у плиты и резать овощи не очень хочется?

Для таких случаев можно приготовить немецкий салат. По рецепту Рicantecooking в нем всего два основных ингредиента — любимая колбаска и лук. Но вот горчично-уксусная заправка — просто пальчики оближешь!

Следует отметить, что в рецепте указано минимальное время маринования колбасы. Здесь вас никто не ограничивает — мариновать продукт можно хоть сутки, от этого салат будет еще вкуснее. И не жалейте в салат молотого перца — блюдо должно быть пряным.

Как приготовить немецкий салат з колбасой

Ингредиенты:

Для салата:

500 грамм любимой колбасы;

1 луковица;

1\3 пучка зеленого лука;

соль, перец — по вкусу.

Для заправки:

100 мл куриного или говяжьего бульона;

1 ст.л. горчицы;

3 ст.л. красного винного уксуса;

2 ст.л. растительного масла.

Способ приготовления:

С колбасы снять кожицу, порезать кружочками и поместить ее в глубокую салатную миску. В небольшой посуде смешать все ингредиенты для заправки. Добавить заправку к колбасе, хорошо перемешать и поставить в холодильник минимум на 1-2 часа мариноваться. Через указанное время добавить лук, перец, перемешать и оставить мариноваться еще 15 минут. Подавать салат охлажденным, посыпав измельченным луком.

А завтра можно попробовать аппетитный салат "Добрая теща". Благодаря ингредиентам он получается невероятно сытным.