Только лук, колбаса и приправы: как из этих ингредиентов приготовить вкуснейший немецкий салат
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Самое сложное здесь — порезать колбасу
К любимому мясу с гарниром хочется еще вкусного салата. Но вот что делать, если стоять у плиты и резать овощи не очень хочется?
Для таких случаев можно приготовить немецкий салат. По рецепту Рicantecooking в нем всего два основных ингредиента — любимая колбаска и лук. Но вот горчично-уксусная заправка — просто пальчики оближешь!
Следует отметить, что в рецепте указано минимальное время маринования колбасы. Здесь вас никто не ограничивает — мариновать продукт можно хоть сутки, от этого салат будет еще вкуснее. И не жалейте в салат молотого перца — блюдо должно быть пряным.
Как приготовить немецкий салат з колбасой
Ингредиенты:
Для салата:
- 500 грамм любимой колбасы;
- 1 луковица;
- 1\3 пучка зеленого лука;
- соль, перец — по вкусу.
Для заправки:
- 100 мл куриного или говяжьего бульона;
- 1 ст.л. горчицы;
- 3 ст.л. красного винного уксуса;
- 2 ст.л. растительного масла.
Способ приготовления:
- С колбасы снять кожицу, порезать кружочками и поместить ее в глубокую салатную миску.
- В небольшой посуде смешать все ингредиенты для заправки.
- Добавить заправку к колбасе, хорошо перемешать и поставить в холодильник минимум на 1-2 часа мариноваться.
- Через указанное время добавить лук, перец, перемешать и оставить мариноваться еще 15 минут.
- Подавать салат охлажденным, посыпав измельченным луком.
А завтра можно попробовать аппетитный салат "Добрая теща". Благодаря ингредиентам он получается невероятно сытным.