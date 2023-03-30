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Только лук, колбаса и приправы: как из этих ингредиентов приготовить вкуснейший немецкий салат

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Немецкий салат из колбасы и лука
Немецкий салат из колбасы и лука. Фото www.essen-und-trinken.de

Самое сложное здесь — порезать колбасу

К любимому мясу с гарниром хочется еще вкусного салата. Но вот что делать, если стоять у плиты и резать овощи не очень хочется?

Для таких случаев можно приготовить немецкий салат. По рецепту Рicantecooking в нем всего два основных ингредиента — любимая колбаска и лук. Но вот горчично-уксусная заправка — просто пальчики оближешь!

Следует отметить, что в рецепте указано минимальное время маринования колбасы. Здесь вас никто не ограничивает — мариновать продукт можно хоть сутки, от этого салат будет еще вкуснее. И не жалейте в салат молотого перца — блюдо должно быть пряным.

Как приготовить немецкий салат з колбасой

Ингредиенты:

Для салата:

  • 500 грамм любимой колбасы;
  • 1 луковица;
  • 1\3 пучка зеленого лука;
  • соль, перец — по вкусу.

Для заправки:

  • 100 мл куриного или говяжьего бульона;
  • 1 ст.л. горчицы;
  • 3 ст.л. красного винного уксуса;
  • 2 ст.л. растительного масла.

Способ приготовления:

  1. С колбасы снять кожицу, порезать кружочками и поместить ее в глубокую салатную миску.
  2. В небольшой посуде смешать все ингредиенты для заправки.
  3. Добавить заправку к колбасе, хорошо перемешать и поставить в холодильник минимум на 1-2 часа мариноваться.
  4. Через указанное время добавить лук, перец, перемешать и оставить мариноваться еще 15 минут.
  5. Подавать салат охлажденным, посыпав измельченным луком.

А завтра можно попробовать аппетитный салат "Добрая теща". Благодаря ингредиентам он получается невероятно сытным.

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#Рецепт #Салат #Колбаса #Готовим дома