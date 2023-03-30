Ідеально під келих шампанського: як запекти ананас на десерт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже елегантна страва
Елегантний та оригінальний десерт — запечений ананас. Він буде чудово смакувати під келих шампанського або будь-якого коктейлю з ним.
Його легко приготували. І він обов’язково вам сподобається, якщо раніше ви такого ще не куштували, пише ProstoWay.
Інгредієнти:
- ананас — 1 шт.
- масло — 50 г
- цукор — 2 ст.л.
- мелений імбир — 1 ч.л.
- коньяк — 2 ст.л.
Спосіб приготування:
- Ананас помийте, не відривайте зелену верхівку та не знімайте шкірку. Розріжте плід на четвертини. Для сервірування на кожній має лишитись частина зелені.
- Виріжте і викиньте тверду серцевину. М’яку частину акуратно виріжте, не пошкоджуючи шкірку. Наріжте її на скибки і перекладіть назад на "тарілочки" зі шкірки.
- Викладіть частини ананаса на деко, застелене пергаментом. Для соусу розтопіть вершкове масло та змішайте його з цукром, імбиром, коньяком.
- Полийте ананас соусом та на 20-30 хвилин відправте у духовку, розігріту до 180 градусів.
Цей десерт подається теплим. Він виходить дуже ароматний та з яскравим смаком. А якщо у вас після цього десерту лишився ще один ананас, спробуйте приготувати цікавий десерт без випічки.