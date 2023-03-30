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Ідеально під келих шампанського: як запекти ананас на десерт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дуже проста и витончена страва
Дуже проста и витончена страва. Фото upvote.com

Дуже елегантна страва

Елегантний та оригінальний десерт — запечений ананас. Він буде чудово смакувати під келих шампанського або будь-якого коктейлю з ним.

Його легко приготували. І він обов’язково вам сподобається, якщо раніше ви такого ще не куштували, пише ProstoWay.

Інгредієнти:

  • ананас — 1 шт.
  • масло — 50 г
  • цукор — 2 ст.л.
  • мелений імбир — 1 ч.л.
  • коньяк — 2 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Ананас помийте, не відривайте зелену верхівку та не знімайте шкірку. Розріжте плід на четвертини. Для сервірування на кожній має лишитись частина зелені.
  2. Виріжте і викиньте тверду серцевину. М’яку частину акуратно виріжте, не пошкоджуючи шкірку. Наріжте її на скибки і перекладіть назад на "тарілочки" зі шкірки.
  3. Викладіть частини ананаса на деко, застелене пергаментом. Для соусу розтопіть вершкове масло та змішайте його з цукром, імбиром, коньяком.
  4. Полийте ананас соусом та на 20-30 хвилин відправте у духовку, розігріту до 180 градусів.

Цей десерт подається теплим. Він виходить дуже ароматний та з яскравим смаком. А якщо у вас після цього десерту лишився ще один ананас, спробуйте приготувати цікавий десерт без випічки.

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#Рецепт #Ананас #Десерт