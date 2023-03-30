Идеально под бокал шампанского: как запечь ананас на десерт

Очень элегантное блюдо

Элегантный и оригинальный десерт – запеченный ананас. Он будет прекрасно смаковать под бокал шампанского или любого коктейля с ним.

Его легко приготовить. И он обязательно вам понравится, если раньше вы такого еще не пробовали, пишет ProstoWay.

Ингредиенты:

ананас – 1 шт.

масло — 50 г

сахар – 2 ст.л.

молотый имбирь – 1 ч.л.

коньяк – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Ананас помойте, не отрывайте зеленую верхушку и не снимайте шкурку. Разрежьте плоды на четверти. Для сервировки на каждой должна остаться часть зелени. Вырежьте и выбросьте жесткую сердцевину. Мягкую часть аккуратно вырежьте, не повреждая кожуру. Нарежьте ее на ломтики и переложите обратно на тарелочки из кожуры. Выложите части ананаса на противень, застеленный пергаментом. Для соуса растопите сливочное масло и смешайте с сахаром, имбирем, коньяком. Полейте соусом ананас и на 20-30 минут отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов.

Этот десерт подается теплым. Он получается очень ароматный и с ярким вкусом. А если у вас после этого десерта остался еще один ананас, попробуйте приготовить интерсный десерт без выпечки.