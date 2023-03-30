Идеально под бокал шампанского: как запечь ананас на десерт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Очень элегантное блюдо
Элегантный и оригинальный десерт – запеченный ананас. Он будет прекрасно смаковать под бокал шампанского или любого коктейля с ним.
Его легко приготовить. И он обязательно вам понравится, если раньше вы такого еще не пробовали, пишет ProstoWay.
Ингредиенты:
- ананас – 1 шт.
- масло — 50 г
- сахар – 2 ст.л.
- молотый имбирь – 1 ч.л.
- коньяк – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Ананас помойте, не отрывайте зеленую верхушку и не снимайте шкурку. Разрежьте плоды на четверти. Для сервировки на каждой должна остаться часть зелени.
- Вырежьте и выбросьте жесткую сердцевину. Мягкую часть аккуратно вырежьте, не повреждая кожуру. Нарежьте ее на ломтики и переложите обратно на тарелочки из кожуры.
- Выложите части ананаса на противень, застеленный пергаментом. Для соуса растопите сливочное масло и смешайте с сахаром, имбирем, коньяком.
- Полейте соусом ананас и на 20-30 минут отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов.
Этот десерт подается теплым. Он получается очень ароматный и с ярким вкусом. А если у вас после этого десерта остался еще один ананас, попробуйте приготовить интерсный десерт без выпечки.