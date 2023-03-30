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Идеально под бокал шампанского: как запечь ананас на десерт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень простое и изящное блюдо
Очень простое и изящное блюдо. Фото upvote.com

Очень элегантное блюдо

Элегантный и оригинальный десерт – запеченный ананас. Он будет прекрасно смаковать под бокал шампанского или любого коктейля с ним.

Его легко приготовить. И он обязательно вам понравится, если раньше вы такого еще не пробовали, пишет ProstoWay.

Ингредиенты:

  • ананас – 1 шт.
  • масло — 50 г
  • сахар – 2 ст.л.
  • молотый имбирь – 1 ч.л.
  • коньяк – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Ананас помойте, не отрывайте зеленую верхушку и не снимайте шкурку. Разрежьте плоды на четверти. Для сервировки на каждой должна остаться часть зелени.
  2. Вырежьте и выбросьте жесткую сердцевину. Мягкую часть аккуратно вырежьте, не повреждая кожуру. Нарежьте ее на ломтики и переложите обратно на тарелочки из кожуры.
  3. Выложите части ананаса на противень, застеленный пергаментом. Для соуса растопите сливочное масло и смешайте с сахаром, имбирем, коньяком.
  4. Полейте соусом ананас и на 20-30 минут отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов.

Этот десерт подается теплым. Он получается очень ароматный и с ярким вкусом. А если у вас после этого десерта остался еще один ананас, попробуйте приготовить интерсный десерт без выпечки.

Теги:
#Рецепт #Ананас #Десерт